فرمانداران در توسعه مدارس و ارتقای آموزش همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خدادادی صبح یکشنبه در آئین خشت گذاری مدرسه اولیا روستای باغ بهزاد خانمیرزا، ضمن ارائه گزارشی از فعالیتها و برنامههای آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: تفاهمنامهای با سازمان بسیج سازندگی استان منعقد شده است که در نتیجه آن، مدارس سنگی استان طی یک سال آینده به بهرهبرداری میرسند.
وی افزود: همچنین، همکاری با ستاد سازندگی، گروههای جهادی و خیریه در حوزه فضا و تجهیزات مدارس در حال انجام است.
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری ادامه داد: یکی از مدارس در وضعیت بسیار نامناسب قرار دارد که تا پایان مهرماه تلاش میشود در مناطق مشخص، به بهرهبرداری برسد و باقی مدارس تا پایان سال آینده در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرند.
خدادادی عنوان کرد: در حوزه فضا و تجهیزات، در شهرستانهایی مانند خانمیرزا، فلارد و لردگان، تعداد قابل توجهی مدرسه سنگی وجود دارد؛ مثلاً در شهرستان فلارد، ۲۰ مدرسه سنگی فعال است.
وی خاطرنشان کرد: در کنار این، برنامههایی برای ارتقای کیفیت آموزشی نیز در دستور کار قرار است، در این زمینه، دورههای توانمندسازی برای معلمان، مدیران و راهبران آموزشی در استان و شهرستانها برگزار میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: تا ۲۸ شهریور، ۱۲ شهرستان دورههای خود را به پایان رساندهاند و بقیه در حال برگزاری هستند، هدف این است که همه دورهها تا پایان مهرماه تکمیل شوند و مهر امسال نسبت به سالهای قبل متفاوتتر باشد.
خدادادی بیان کرد: در حوزه تجهیزات و امکانات، جلسهای مشترک با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، فرمانداران، امامان جمعه، نمایندگان مجلس و نماینده ولی فقیه برگزار شده است، در این جلسه، برنامهریزی شده است که تجهیزات به صورت کاروانی و شهرستانی توزیع شود، به ویژه در مناطق محروم که اولویت ویژه دارند، همچنین، مدرسهای با عنوان مدرسه اولیا در حال افتتاح است که با مشارکت اولیای روستای باغ بهزاد و نوسازی مدارس ساخته شده است و در آینده نزدیک به بهرهبرداری میرسد.
وی با تأکید بر اهمیت حمایت اولیا و مسئولان محلی در پیشبرد پروژههای آموزشی از فرمانداران و نمایندگان شهرستانها خواست در مسیر توسعه مدارس و ارتقای آموزش همکاری کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: آموزش و پرورش در حال رایزنیهای مثبت با مسئولان کشوری است و این تلاشها مورد تقدیر قرار گرفته است.
