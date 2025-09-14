اطلاعیه قطعی گاز در برخی مناطق تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه شرکت گاز استان آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به انجام تعمیرات ضروری شبکه خطوط لوله گاز جریان گاز طبیعی مشترکین واقع در خیابان صائب حدفاصل تقاطع قطران تا تقاطع شریعتی کوچه‌های فرعی هر دو ضلع خیابان کلانشهر تبریز از ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه تا ساعت ۱۵ همان روز قطع خواهد شد.

در اطلاعیه شرکت گاز از مشترکان خواسته شده است از هر گونه دستکاری در علمک گاز و تجهیزات نصب شده در املاک شخصی خودداری کنند و در صورت بروز هر نوع حادثه یا نیاز به راهنمایی با شماره ۱۹۴ مرکز امداد گاز تماس بگیرند.