کاهش ۱۷ درصدی حوادث گاز در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز خدایی، عصر روز سه‌شنبه در نشست خبری مشترک با مدیر منطقه هشت عملیات انتقال گاز اظهار کرد: با وجود حوادث و چالش‌های سال جاری، هیچ‌یک از نیروگاه‌ها و مشترکان خانگی با قطعی گاز روبه‌رو نشده‌اند. او در ادامه از برنامه‌های این شرکت برای بهینه‌سازی مصرف و کاهش ناترازی انرژی خبر داد.

مدیرعامل شرکت گاز استان در سخنان خود با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف گفت: طی دو سال گذشته، حدود پنج هزار بخاری گازی هرمتیک در میان جامعه هدف نصب و جایگزین شده است.

به گفته وی، این اقدام بخشی از برنامه‌های شرکت در مسیر کاهش مصرف و افزایش ایمنی بوده است.

خدایی افزود: در گام بعدی، با همکاری شرکت بازرگانی، قرارداد خرید و جایگزینی چهار میلیون و یکصد هزار بخاری هرمتیک منعقد شده است که سهم استان در فاز نخست، ۲۷ هزار دستگاه است.

وی پیش‌بینی کرد اجرای کامل این طرح منجر به صرفه‌جویی نزدیک به ۵۰ درصدی در مصرف گاز شود.

وی با بیان اینکه بهینه‌سازی ۹ هزار و ۲۵۰ موتورخانه تاکنون انجام شده، یادآور شد: برای این طرح بیش از ۳۷۰ میلیارد ریال هزینه شده که نتیجه آن کاهش ۱۵ تا ۳۰ درصدی مصرف بوده است. همچنین در سال جاری قرار است یک هزار موتورخانه دیگر در بخش‌های خانگی و اداری اصلاح شود و سیستم گرمایشی ۱۸۰ مدرسه با همکاری سازمان نوسازی مدارس بهسازی گردد.

مدیرعامل شرکت گاز استان به مسئله ناترازی انرژی در کشور اشاره کرد و گفت: وابستگی ۷۵ درصدی سبد انرژی ایران به گاز طبیعی، عامل اصلی این ناترازی است.

وی تأکید کرد: تأمین گاز بخش خانگی خط قرمز ماست و همه توان خود را برای پایدار ماندن جریان گاز خانگی به کار گرفته‌ایم.

خدایی در بخش دیگری از سخنانش به دستاوردهای اخیر شرکت ملی گاز در استان اشاره کرد و از رونمایی خودروی مدیریت بحران، اجرای مرحله نخست خط ۵۶ اینچی نهم سراسری در مسیر میاندوآب – عجب‌شیر و آماده‌سازی فاز دوم این پروژه خبر داد.

وی همچنین به اجرای خط انتقال گاز در مسیر اهر – آبش‌احمد – هوراند – خداآفرین – اصلاندوز اشاره کرد و آن را گامی مهم برای تقویت شبکه دانست.

وی همچنین اعلام کرد: میزان حوادث گاز در استان طی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد کاهش داشته است و بخش عمده این حوادث به نبود کلاهک‌های استاندارد و مشکلات نصب شیلنگ‌های گاز مربوط می‌شود.

سوخت مازوت الزاماً آلاینده نیست

مهدی زارع، مدیر منطقه هشت عملیات انتقال گاز، نیز در این نشست با اشاره به موضوع سوخت نیروگاه‌ها اظهار کرد: مازوت نیز نوعی سوخت است و لزوماً مصرف آن به معنای ایجاد آلودگی نیست؛ بلکه نیروگاه‌ها باید فرآیند سوزاندن سوخت را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که از تولید آلاینده جلوگیری شود.

وی درباره برنامه‌های پدافند غیرعامل منطقه افزود: گاز استان از چهار مسیر اصلی وارد می‌شود و در صورت بروز مشکل در هر یک از خطوط، مسیر جایگزین به‌سرعت فعال خواهد شد.

زارع در پایان با اشاره به وظایف این منطقه گفت: انتقال گاز از مبادی تولید در فشار بالا و تحویل آن به استان‌ها در ورودی شهرها، مأموریت اصلی ماست که در منطقه هشت از طریق چهار هزار و ۱۶۰ کیلومتر خطوط انتقا ل انجام می‌گیرد.