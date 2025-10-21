  1. استانها
اطلاعیه قطع جریان گاز طبیعی در شهرستان میانه

میانه- شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در خصوص قطع جریان گاز طبیعی در برخی از مناطق شهرستان میانه اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه شرکت گاز استان آذربایجان شرقی آمده است:

به اطلاع مشترکین محترم شهر آچاچی و روستاهای گوندوغدی، چتاب علیا و سفلی، خلیفه باغی، برنلیق بالا و پایین، مروشین، مسجدلو، همپا، چرکینلو، ینگی کندی، امیرآباد، خوبستان، حصار میدانداغی، قراجه میدانداغی، داوند، چهارخانوار، باتلاق، دوه داشی، ولیین، بنیان آباد، ساوجبلاغ، پاوارس، ینگجه، هش آباد، حسن خان باغی، گاوانی، یله قارشو، وهیل و باغدرسی می‌رساند بدلیل اجرای عملیات توسعه شبکه گاز کوی گلشهر، جریان گاز مربوطه در روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ از ساعت ۱۰ صبح لغایت ۱۵ احتمالاً قطع خواهد شد، لذا از ساکنین محترم درخواست می‌گردد تمهیدات لازم را در زمان قطع جریان گاز پیش بینی نمایند.

بدیهی است پس از پایان عملیات نسبت به وصل مجدد گاز مشترکین اقدام لازم معمول خواهد گردید.

مشترکین محترم می‌توانند در صورت نیاز می‌توانند با شماره تلفن ۱۹۴ مرکز امداد گازرسانی تماس بگیرند.

