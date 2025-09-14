به گزارش خبرنگار مهر، قاسم اللهیاری بعد از ظهر یکشنبه در نطق پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر قزوین با بیان اینکه در آستانه بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید قرار داریم، گفت: تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که روزهای ابتدایی مهرماه همواره با افزایش چشمگیر حجم ترافیک در معابر اصلی شهر، بهویژه در ساعات آغازین صبح و پایان فعالیت مدارس همراه است.
وی افزود: مدیریت شهری موظف است بر اساس وظایف قانونی خود در حوزه حملونقل و ترافیک، تدابیر پیشگیرانه لازم را اتخاذ نماید تا از بروز مشکلات و نارضایتیهای عمومی جلوگیری شود.
این عضو شورای شهر عنوان کرد: شهرداری قزوین با همکاری پلیس راهور و سایر دستگاههای به دنبال هماهنگی لازم به منظور افزایش نیروهای راهنمایی و رانندگی و عوامل شهرداری در معابر و گرههای پرترافیک بهویژه اطراف مدارس پرجمعیت باشد.
وی تعیین و اعمال محدودیتهای توقف و پارک در اطراف مدارس و بهکارگیری حداکثری ناوگان حملونقل عمومی و سرویس مدارس برای پاسخگویی به تقاضای شهروندان را از دیگر اقدامات مورد نیاز در هفته اول مهر دانست و تاکید کرد: نظارت دقیق سازمان تاکسیرانی بر عملکرد سرویسهای مدارس بهمنظور رعایت ایمنی، نرخهای مصوب و جلوگیری از هرگونه بینظمی باید در دستور کار باشد.
اللهیاری تصریح کرد: اطلاعرسانی گسترده به شهروندان از طریق رسانههای محلی، شبکه پیام رسان شاد و شبکههای اجتماعی و تابلوهای پیام شهری برای آگاهی از طرحهای ترافیکی میتواند اقدام مفیدی باشد.
وی با بیان اینکه هماهنگی با مدارس و آموزشوپرورش جهت بررسی امکان شناورسازی ساعات شروع و پایان کلاسها میتواند در دستور کار باشد، تاکید کرد: رایگان شدن استفاده از اتوبوسهای ناوگان حملونقل عمومی شهرداری در هفته اول مهرماه بهعنوان مشوقی برای کاهش استفاده از خودروهای شخصی و تشویق خانوادهها به بهرهگیری از حملونقل عمومی اقدام مهمی است که میتواند در دستور کار مدیریت شهری باشد.
این عضو شورای شهر عنوان کرد: از شهردار محترم انتظار میرود گزارشی از تمهیدات اندیشیده شده و برنامه عملیاتی شهرداری برای روزهای ابتدایی مهرماه، در اسرع وقت به شورای اسلامی شهر ارائه گردد تا شورا بتواند بر حسن اجرای آن نظارت نماید.
وی با اشاره به موضوع اجرای مصوبه ساماندهی دستفروشان و وانتبارها ادامه داد: شورای اسلامی شهر با نیت خیرخواهانه و در جهت حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه، و در عین حال به منظور حفظ نظم و حقوق عمومی شهروندان، این مصوبه را تصویب کرد.
اللهیاری با بیان اینکه انتظار بر آن بود که شهرداری با تدبیر، برنامهریزی و ایجاد زیرساختهای لازم، آن را بهطور صحیح اجرا کند، عنوان کرد: متأسفانه آنچه در عمل شاهد بودیم، اجرای غلط و بعضاً همراه با برخوردهای نامناسب و حتی ضربوشتم دستفروشان بوده است.
وی با تاکید بر اینکه شهردار در ادعایی مضحک بهجای پذیرش مسئولیت و اصلاح رویهها، سعی دارد با فرار به جلو، موضوع ضربوشتم دستفروشان و وانتبارها را بهعنوان سناریویی از پیش تعیینشده معرفی کند، تصریح کرد: این اقدام نهتنها کمکی به حل مشکل نمیکند، بلکه موجب تضعیف اعتماد عمومی نیز خواهد شد و ضروریست دستگاههای نظارتی این ادعا را بررسی و در صورت عدم اثبات آن برخورد مقتضی با مدعیان برای جلوگیری از تشویش اذهان عمومی صورت دهد.
این عضو شورای شهر اضافه کرد: نتیجه چنین عملکردی نه ساماندهی، بلکه گسترش هرجومرج و بیقانونی در سطح شهر بوده است و امروز همه جای شهر مملو از حضور بیقاعده دستفروشان و توقف بیضابطه وانتبارها است.
اللهیاری بیان کرد: امروز این وضعیت نهتنها چهره شهر را مخدوش کرده بلکه موجب افزایش ترافیک، سد معبر، اختلال در تردد و نارضایتی گسترده مردم نیز شده است.
وی گفت: شهرداری موظف است با هماهنگی شورای تامین استان که پیشتر به توقف این مصوبه رای داده بود برای شروع با ضابطه آن با تعیین مکانهای مشخص، ایجاد زیرساختهای لازم در نقاط مناسب و رعایت قوانین و ضوابط شهری، بهصورت جدی و کارشناسانه اقدام به ساماندهی دستفروشان و وانتبارها نماید ۲.
این عضو شورای شهر بیان کرد: ساماندهی واقعی نیازمند مدیریت منسجم، حمایت قانونی و رویکردی عادلانه است تا هم حقوق شهروندان رعایت شود و هم شأن و کرامت دستفروشان حفظ شود.
وی در پایان یادآور شد: از مدیریت شهری انتظار داریم ضمن توقف اقدامات سلیقهای و ناهماهنگ، گزارشی شفاف از روند اجرای مصوبه به شورای اسلامی شهر و افکار عمومی ارائه دهد و با اتخاذ رویکردی صحیح، رضایت مردم و آرامش شهری را تأمین نماید.
