به گزارش خبرنگار مهر، کوروش امیدیپور عصر یکشنبه در نشست شهرداران استان قزوین که در سالن مدیریت بحران استانداری برگزار شد، با تأکید بر نقش کلیدی شهرداران در خدمترسانی به مردم اظهار کرد: باید در نگاه مدیریتی به مسائل شهری تحول ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه شهرداران در خط مقدم ارائه خدمات شهری قرار دارند، اظهار کرد: از نظافت معابر تا تأمین ایمنی شهرها در شرایط جوی نامساعد، همه این اقدامات برای جلب رضایت شهروندان انجام میشود و شهرداران باید با نگاهی نو، پاسخگوی نیازهای روز باشند.
امیدیپور با انتقاد از رویکردهای سنتی در مدیریت شهری، تصریح کرد: مشکلاتی نظیر کمبود منابع مالی، پسماند، حاشیهنشینی، ترافیک و آلودگی، با روشهای گذشته قابل حل نیستند. امروز نیازمند تغییر نگرش و بهرهگیری از راهکارهای نوآورانه هستیم.
وی با اشاره به بحران پسماند در کشور گفت: روزانه بیش از ۵۵ هزار تن زباله در کشور تولید میشود، اما تنها ۴۲ شهرداری مجهز به سامانه پردازش پسماند هستند و در مجموع فقط ۲۹ درصد از این زبالهها بازیافت میشود. برای دفع هر ۱۰۰ تن پسماند، یک هکتار زمین نیاز است؛ یعنی کشور به ۵۵۰ هکتار زمین برای مدیریت پسماند نیاز دارد.
معاون سازمان همیاری شهرداریها همچنین به وضعیت ناوگان حملونقل عمومی اشاره کرد و افزود: از مجموع ۱۶ هزار و ۴۰۰ دستگاه ناوگان فعال در کشور، بیش از ۱۱ هزار دستگاه فرسوده هستند و نوسازی این ناوگان باید در اولویت قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت برنامهریزی بلندمدت در حوزه شهری، گفت: استان قزوین با ظرفیتهای تاریخی، اقتصادی و جغرافیایی خود، میتواند پایلوت اجرای سند چشمانداز ۲۰ ساله شهرداریها باشد.
این مسئول عنوان کرد: استان قزوین توانایی تحقق اهداف بلندمدت شهری را دارد و باید برای آینده فرزندان این سرزمین تصمیمگیری کنیم.
امیدیپور با اشاره به ضرورت تنوعبخشی به منابع درآمدی شهرداریها اظهار کرد: دیگر نمیتوان شهرها را صرفاً با عوارض ساختوساز اداره کرد. شهرداریهای استان قزوین باید با توسعه گردشگری، بهرهگیری از انرژیهای خورشیدی، ایجاد بازارچههای دیجیتال و حرکت بهسوی هوشمندسازی، مسیر درآمد پایدار را دنبال کنند.
وی شهر را موجودی زنده دانست و افزود: هوش مصنوعی باید در طراحی شهری جایگاه ویژهای داشته باشد. از چراغهای راهنمایی گرفته تا سطلهای زباله و ناوگان حملونقل برقی، همه باید در مسیر هوشمندسازی قرار گیرند تا کیفیت زندگی شهری ارتقا یابد.
امیدیپور با اشاره به پیشینه تاریخی قزوین گفت: این شهر با قدمت سههزار ساله، که در دوره صفویه نیز پایتخت ایران بوده، بیش از ۱۴۰۰ اثر تاریخی ثبتشده دارد و با تکیه بر صنعت، کشاورزی و ظرفیتهای گردشگری، میتواند الگویی برای توسعه پایدار شهری باشد.
وی در پایان تأکید کرد: قزوین باید با نگاهی آیندهمحور، مسیر متفاوتی نسبت به سایر شهرها در حل مسائل شهری انتخاب کند. این نگاه نهتنها مشکلات امروز را حل میکند، بلکه آیندهای روشن برای نسلهای بعدی رقم خواهد زد.
نظر شما