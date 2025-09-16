تردد در جاده چالوس از مسیر شمال به جنوب از ساعت ۱۵ ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، از اعمال محدودیت ترافیکی در محور چالوس به دلیل افزایش تقاضای سفر در روزهای پایانی تابستان ۱۴۰۴ خبر داد.

وی اعلام کرد: از ساعت ۱۵:۰۰ امروز، تردد تمامی وسایل نقلیه از مسیر شمال به جنوب محور کرج چالوس ممنوع شد. همچنین از ساعت ۱۷:۰۰ تا پایان تخلیه بار ترافیکی، مسیر جنوب به شمال (آزادراه تهران شمال و کرج چالوس) به‌صورت یک‌طرفه برقرار می‌شود.

سرهنگ محبی با اشاره به خروجی‌های پرحجم شهر تهران به سمت مقاصد شمالی تأکید کرد: مسافران باید پیش از آغاز سفر، زمان حرکت خود را مدیریت کنند تا در ترافیک کمتری قرار بگیرند و سفر ایمن‌تری را تجربه کنند.

وی در ادامه گفت: علاوه بر محور چالوس، دیگر محورهای شمالی کشور از جمله هراز، فیروزکوه و قزوین رشت نیز امروز شاهد بار ترافیکی سنگین هستند و حضور پرحجم خودروها در این مسیرها موجب کندی و توقف مقطعی جریان ترافیک شده است.

جانشین پلیس راه فراجا در پایان از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پرهیز از شتاب‌زدگی و توجه به توصیه‌های پلیس، به کاهش تصادفات و روان‌سازی ترافیک کمک کنند.