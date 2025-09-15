محمد ترکمانی نیایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در تشریح این خبر، با اذعان به اینکه، با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، تمامی مدارس شهری و روستایی این شهرستان تجهیز و آماده استقبال از دانش‌آموزان شده‌اند. اظهار داشت: امروز در جریان بازدید که توسط اعضای ستاد پروژه مهر به عمل آمد، روند آماده‌سازی فضاهای آموزشی را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند و مورد بررسی قرار گرفت و پیرامون برنامه‌ریزی جهت شروع سال تحصیلی شاد و پویا راهکارهای ارائه شد.

ترکمانی نیایی افزود: نظافت، بهسازی و زیباسازی محیط مدارس، تجهیز کلاس‌ها و تأمین امکانات آموزشی در دستور کار قرار گرفته و شرایط برای حضور دانش‌آموزان در فضایی ایمن و بانشاط فراهم شده است.

وی اضافه کرد: بر اساس ثبت نام انجام شده، مدارس سیریک از هفته آینده بیش از ۱۱ هزار دانش‌آموز در مقاطع مختلف خواهند بود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان سیریک افزود: علاوه بر آماده‌سازی فضاهای آموزشی، تمهیدات لازم برای حضور معلمان در کلاس‌ها اندیشیده شده و ثبت‌نام دانش‌آموزان نیز با همکاری والدین و مدیران مدارس به‌خوبی انجام پذیرفته است.

ترکمانی نیائی گفت: با هماهنگی دستگاه‌های خدماتی و حمایتی، اقدامات لازم در زمینه سرویس ایاب‌وذهاب، تغذیه دانش‌آموزان و مسائل بهداشتی نیز صورت گرفته تا سال تحصیلی جدید در شرایطی مطلوب آغاز شود.