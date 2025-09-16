خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در آستانه سال تحصیلی جدید قرار داریم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ که به گفته مسئولان آموزش و پرورش استان سمنان، تمام تمهیدات لازم برای آن اندیشیده شده است. سال تحصیلی جدید همچنین با افتتاح و بهره برداری از چند مدرسه جدید و نوسازی و بهسازی مدارس دیگر استان هم مقارن شده است.

۱۲۵ هزار دانش آموز در هشت شهرستان استان سمنان از چند روز دیگر خود را آماده می‌کنند تا در کلاس‌های درس حاضر شوند و همچنین آموزش و پرورش استان برنامه بازگشایی کلاس‌های درسی و مانورهای برگزاری کلاس‌ها در مدارس سمنان را نیز اعلام کرده است.

پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اما باید این نکته را هم گفت که آموزش و پرورش استان سمنان برای تابستان دانش آموزان هم برنامه‌های ویژه ای داشت برنامه‌هایی که همان هفته گذشته در استان به پایان رسید.

استقبال ۱۱ هزار دانش آموز از طرح غنی سازی اوقات فراغت

سرپرست معاونت پرورشی آموزش و پرورش استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به فعالیت ۲۵۸ پایگاه اوقات فراغت استان گفت: در سال جاری برنامه‌های غنی سازی اوقات فراغت با شعار هر خانه یک پایگاه تابستانی، هر دانش‌آموز یک مهارت برگزار شد.

حسین صادقی با بیان اینکه در این طرح تلاش شد پایگاه‌های اوقات فراغت تابستانی به محیطی برای یادگیری و مهارت‌آموزی بدل شود تا شاهد شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان باشیم، تاکید داشت: آموزش و پرورش با همکاری ارگان‌های ذی ربط توانست برنامه‌های بسیار خوب و متنوعی را در زمینه‌های هنری، فرهنگی و ورزشی، مهارت آموزی و… برای دانش آموزان استان اجرا کند.

وی از استقبال ۱۱ هزار دانش آموز از برنامه‌های پایگاه‌های اوقات فراغت در استان سمنان خبر داد و افزود: پویایی و رشد دانش آموزان در کنار نشاط اجتماعی و امید آفرینی در برنامه‌های شاد و متنوع پایگاه‌های اوقات فراغت در قالب این طرح دیده شده بود.

برنامه ریزی برای آغاز سال تحصیلی جدید

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه همه امکانات برای ورود دانش آموزان به مدارس استان سمنان تدارک دیده شده است، تاکید کرد: آموزشگاه‌ها و مدارس شهری و روستایی سراسر استان آماده آغاز سال تحصیلی جدید هستند.

قاسم شریفی با بیان اینکه گردهمایی‌های آماده سازی مدیران و کادر آموزشی و موضوعات توجیهی سال تحصیلی جدید نیز در استان سمنان برگزار شده است، گفت: ۱۲۵ هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی از ابتدای امسال در پشت میزهای درسی مدارس قرار خواهند گرفت.

وی با بیان اینکه برنامه‌های نمادین سال تحصیلی جدید نیز در نظر گرفته شده است، ابراز کرد: برای سی ام شهریورماه زنگ غنچه‌ها را برای نوآموزان پیش دبستانی در سراسر استان سمنان خواهیم داشت همچنین زنگ جوانه‌ها برای ورودی‌های متوسطه اول پایه هفتم و زنگ شکوفه‌ها را سی و یکم شهریورماه در سراسر استان خواهیم داشت.

مانور بازگشایی مدارس

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه آغاز رسمی سال تحصیلی جدید در استان مانند دیگر نقاط کشورمان یکم مهرماه ۱۴۰۴ خواهد بود، گفت: پنج هزار کلاس درس برای حضور دانش آموزان تدارک دیده شده است همچنین برنامه‌های محوری نیز در هر شهرستان به میزبانی یک مدرسه در روز یکم مهرماه تدارک دیده شده که در این مراسم شاهد حضور ائمه جمعه، فرمانداران و معاونان استاندار و … خواهیم بود.

شریفی با بیان اینکه مانور برگزاری برنامه‌های سال تحصیلی جدید برای آمادگی هر چه بیشتر مدارس نیز روز بیست و ششم شهریورماه در مدارس متوسطه و ابتدایی استان برگزار شد تا نواقص و مسائل مرتبط با مدارس احصا شود و بتوانیم به خوبی میزبان دانش آموزان باشیم.

وی همچنین از رصد جدی روند توزیع کتاب‌های درسی در استان سمنان هم خبر داد و گفت: نواقصی که احتمالاً در راستای توزیع کتاب‌های درسی در مدارس استان وجود داشته تا ابتدای سال تحصیلی جدید رفع خواهد شد و مشکلی در این زمینه نیز نخواهیم داشت.

برنامه ملی «توانا»

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان سمنان نیز از آمادگی مدارس ابتدایی استان برای سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: قبل از سال تحصیلی و مشخصاً در روزهای شانزدهم و هفدهم شهریورماه سال جاری ما شاهد برگزاری برنامه ملی توانا با حضور ۷۰۰ معلم از سراسر استان بودیم.

آرزو مرادی نسب تبادل تجارب برخورد با دانش آموزان و تحصیل و توانمند سازی معلمان به خصوص معلمان جوان را از محورهای این طرح یاد کرد و بیان داشت: طرح توانا بستری برای توانمندسازی راهبران فرهنگی و معلمان مدارس استان سمنان است که نقش حیاتی و مؤثری در ارتقای مهارت‌های معلمان به خصوص در زمینه فرایندهای یادگیری دانش آموزان دارد.

وی با بیان اینکه شرکت‌کنندگان این دوره مسئولیت انتقال یافته‌ها و تجارب به همکاران خود در مدارس را بر عهده دارند، افزود: این طرح می‌کوشد تا با هم افزایی و هم گرایی و همچنین با اشتراک گذاری تجارب، ارتقای کیفیت آموزشی در سراسر استان سمنان را سبب شود.

برنامه‌های نمادین سال تحصیلی جدید

معاون آموزش و پرورش استان سمنان در ادامه به سرفصل‌های این برنامه کاربردی و طرح ملی اشاره کرد و گفت: ابعاد و شاخص‌های ارزیابی الگوی مدرسه تراز سند تحول آموزش و پرورش، در کنار توسعه فرهنگی و هوش مصنوعی، محیط مثبت یادگیری دانش آموزان و بهداشت روانی، برنامه‌های معاونت و طراحی عملیاتی، تعامل با خانواده‌ها برای بهداشت روان دانش آموزان و… در زمره سرفصل‌های این طرح است.

قرار است برنامه‌های نمادین آغاز سال تحصیلی جدید هم در استان سمنان برگزار شود و در آن از استاندار و معاونان وی، نماینده ولی فقیه و ائمه جمعه در سراسر استان سمنان، فرمانداران و شهرداران و دیگر مسئولان شهرستانی و استانی دعوت به عمل آمده است. برای مثال قرار است زنگ غنچه‌ها برای دوره پیش‌دبستانی به میزبانی شهرستان شاهرود در روز ۳۰ شهریور به صدا در بیاید.

زنگ جوانه‌ها (پایه هفتم) روز ۳۰ شهریور به میزبانی شهرستان دامغان به صدا در می‌آید و جشن شکوفه‌ها (پایه اول دبستان) روز ۳۱ شهریور به میزبانی شهرستان گرمسار و در مدرسه پسرانه شاهد برگزار می‌شود همچنین زنگ مهر به میزبانی شهرستان سمنان در مدرسه دخترانه شاهد دوره دوم برگزار می‌شود که برای این روز برنامه‌های شاد و متنوعی تدارک دیده شده است.

ساخت و نوسازی مدارس

امید کلانتر مدیرکل نوسازی مدارس استان سمنان هم درباره روند آماده سازی مدارس استان برای سال تحصیلی جدید گفت: در کنار طرح‌های مدرسه سازی نهضت ملی مسکن که در هفته دولت سال جاری کلنگ زنی شد و در آینده نزدیک به مجموعه کلاس‌های درسی استان افزوده می‌شود، تعدادی از مدارس نیز برای سال تحصیلی جدید ساخته و تحویل آموزش و پرورش شده است.

کلانتر با بیان اینکه برای تحصیلی جدید ۲۹ مدرسه با مشارکت خیران مدرسه ساز استان سمنان ساخته و تحویل داده شده است، ابراز کرد: ۱۰۰ کلاس درس در این مدارس نوساز و مجهز پذیرای دانش آموزان در سال جاری جدید خواهد بود.

وی افزود: زمین چمن مصنوعی برای ورزش دانش آموزان، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی به خصوص پکیج، تجهیزات آزمایشگاهی و کمک آموزشی، بهسازی و تعمیر مدارس به روز سازی امکانات مدارس، ساخت و تجهیز کتابخانه های مدارس شهری و روستایی و … در زمره اقداماتی است که با کمک خیران مدرسه ساز در مدارس استان طی سال جاری انجام شده است.