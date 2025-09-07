  1. استانها
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۲۳

آغاز توزیع کتاب‌های درسی دوره ابتدایی در شهرستان سیریک

بندرعباس– مدیرآموزش و پرورش شهرستان سیریک از آغاز روند توزیع کتاب‌های درسی دوره ابتدایی میان مدارس این شهرستان برای سال تحصیلی جدید خبر داد.

محمد ترکمانی نیائی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، فرآیند توزیع کتاب‌های درسی دوره ابتدایی در سطح مدارس شهرستان سیریک آغاز شده است.

ترکمانی نیائی افزود: کتاب‌ها طبق برنامه زمان‌بندی شده، به مدارس تحویل و از طریق مدیران و عوامل اجرایی در اختیار دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: هدف از این اقدام، فراهم کردن شرایطی است که دانش‌آموزان بتوانند از نخستین روز مهرماه بدون هیچ‌گونه دغدغه‌ای آموزش خود را آغاز کنند.

رئیس آموزش و پرورش سیریک با بیان اینکه توزیع به صورت مستقیم و بر اساس آمار ثبت‌نامی انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: خوشبختانه با برنامه‌ریزی صورت گرفته هیچ کمبودی در حوزه کتاب‌های درسی وجود ندارد و تمامی دانش‌آموزان در مقطع ابتدایی کتاب‌های خود را پیش از شروع رسمی سال تحصیلی دریافت خواهند کرد.

وی همچنین از همراهی مدیران مدارس و کارشناسان حوزه پشتیبانی در اجرای این طرح قدردانی کرد و افزود: امیدواریم با آغاز سال تحصیلی جدید، شاهد ارتقای کیفیت آموزشی و تحصیلی دانش‌آموزان شهرستان باشیم.

