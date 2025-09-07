محمد ترکمانی نیائی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، فرآیند توزیع کتابهای درسی دوره ابتدایی در سطح مدارس شهرستان سیریک آغاز شده است.
ترکمانی نیائی افزود: کتابها طبق برنامه زمانبندی شده، به مدارس تحویل و از طریق مدیران و عوامل اجرایی در اختیار دانشآموزان قرار خواهد گرفت.
وی بیان کرد: هدف از این اقدام، فراهم کردن شرایطی است که دانشآموزان بتوانند از نخستین روز مهرماه بدون هیچگونه دغدغهای آموزش خود را آغاز کنند.
رئیس آموزش و پرورش سیریک با بیان اینکه توزیع به صورت مستقیم و بر اساس آمار ثبتنامی انجام میشود، خاطرنشان کرد: خوشبختانه با برنامهریزی صورت گرفته هیچ کمبودی در حوزه کتابهای درسی وجود ندارد و تمامی دانشآموزان در مقطع ابتدایی کتابهای خود را پیش از شروع رسمی سال تحصیلی دریافت خواهند کرد.
وی همچنین از همراهی مدیران مدارس و کارشناسان حوزه پشتیبانی در اجرای این طرح قدردانی کرد و افزود: امیدواریم با آغاز سال تحصیلی جدید، شاهد ارتقای کیفیت آموزشی و تحصیلی دانشآموزان شهرستان باشیم.
