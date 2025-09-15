  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵

حداقل ۱۵ کشته در تصادف جاده‌ای در جنوب شرقی مکزیک

حداقل ۱۵ کشته در تصادف جاده‌ای در جنوب شرقی مکزیک

مقامات محلی روز دوشنبه اعلام کردند که حداقل ۱۵ نفر در تصادف چند وسیله نقلیه که شامل یک کامیون، یک وسیله نقلیه شخصی و یک تاکسی در جنوب شرقی مکزیک بود، کشته شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، این تصادف که دو نفر نیز در آن زخمی شدند، در کیلومتر ۱۲۷ بزرگراه فدرال مریدا-کامپچه در ایالت یوکاتان رخ داد.

دبیرخانه امنیت عمومی ایالت یوکاتان در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد که در میان کشته‌شدگان، راننده کامیون و یک نفر دیگر در داخل تاکسی نیز بودند.

مصدومین بلافاصله در محل حادثه تحت درمان پزشکی قرار گرفتند و واحدهای آتش‌نشانی و آمبولانس برای کنترل خطرات، مراقبت از قربانیان و انتقال مجروحان به محل اعزام شدند.

مقامات از شهروندان خواستند هنگام سفر در بزرگراه‌های فدرال اقدامات احتیاطی را رعایت کنند، همچنین به محدودیت‌های سرعت پایبند باشند و مقررات ایمنی جاده‌ای را برای جلوگیری از تصادفات رعایت کنند.

کد خبر 6589940

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها