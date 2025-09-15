به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، این تصادف که دو نفر نیز در آن زخمی شدند، در کیلومتر ۱۲۷ بزرگراه فدرال مریدا-کامپچه در ایالت یوکاتان رخ داد.

دبیرخانه امنیت عمومی ایالت یوکاتان در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد که در میان کشته‌شدگان، راننده کامیون و یک نفر دیگر در داخل تاکسی نیز بودند.

مصدومین بلافاصله در محل حادثه تحت درمان پزشکی قرار گرفتند و واحدهای آتش‌نشانی و آمبولانس برای کنترل خطرات، مراقبت از قربانیان و انتقال مجروحان به محل اعزام شدند.

مقامات از شهروندان خواستند هنگام سفر در بزرگراه‌های فدرال اقدامات احتیاطی را رعایت کنند، همچنین به محدودیت‌های سرعت پایبند باشند و مقررات ایمنی جاده‌ای را برای جلوگیری از تصادفات رعایت کنند.