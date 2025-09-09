تصادف مرگبار در مرکز مکزیک با ۷۱ کشته و مصدوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در پی برخورد یک دستگاه قطار باری با یک اتوبوس دوطبقه در مرکز مکزیک، ۱۰ نفر جان باختند.

به گفته مقامات، در این حادثه دست کم ۶۱ تن نیز مصدوم شده‌اند. شرکت راه‌آهن باری «Canadian Pacific Kansas City de Mexico»، اپراتور قطار می‌گوید که اتوبوس درگیر در حادثه قصد داشته تا از مقابل این قطارِ در حال حرکت عبور کند.

تصاویر منتشرشده نشان می‌دهد که بخشی از قسمت جلوی اتوبوس دوطبقه در هم کوبیده و چهارچوب فلزی آن دچار فرورفتگی شدیدی شده است.

این حادثه در شهرکی صنعتی واقع در بزرگراهی بین شهر «آتلاکومولکو» در ۱۱۵ کیلومتری شمال غربی مکزیکو سیتی، پایتخت مکزیک و شهر «ماراواتیو» رخ داد.

به گفته مقامات، برخی از مصدومان این حادثه با شرایط وخیم به بیمارستان منتقل و برخی دیگر نیز بلافاصله مرخص شدند.

سوانح اتوبوسی مرگبار در آمریکای لاتین اتفاقی رایج محسوب می‌شود. تازه‌ترین گزارش دولت مکزیک درباره تصادفات در بزرگراه‌های این کشور از وقوع ۱۲ هزار و ۹۹ فقره تصادف در سال ۲۰۲۳ حکایت دارد که بیش از ۱۲۸ میلیون دلار خسارت به بار آورده و ۶ هزار و ۴۰۰ مصدوم و حدود یک هزار و ۹۰۰ قربانی داشته است.

در ماه فوریه در پی برخورد یک دستگاه اتوبوس به کامیونی در شمال مکزیک بیش از ۴۰ تن جان باختند.