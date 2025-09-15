به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شاکری ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: در پنجماهه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۰۰ فقره تصادف برونشهری به دلیل خستگی و خوابآلودگی رانندگان به وقوع پیوسته است که این موضوع پس از سرعت و سبقت غیرمجاز، دومین عامل انسانی بروز سوانح جادهای محسوب میشود.
وی با بیان اینکه خوابآلودگی راننده میتواند در کسری از ثانیه منجر به وقوع حوادث جبرانناپذیر شود، اظهار کرد: پلکزدنهای مکرر، احساس سنگینی سر و کاهش تمرکز از مهمترین نشانههای بروز خستگی و خوابآلودگی هستند و بیتوجهی به این علائم میتواند فجایع ناگواری را رقم بزند.
وی تأکید کرد: توصیه پلیس راه به رانندگان این است که پس از هر دو ساعت رانندگی، حداقل ۱۵ دقیقه در مکان مناسب و ایمن توقف و استراحت داشته باشند و در صورت بروز کوچکترین احساس خوابآلودگی، رانندگان باید بلافاصله توقف کرده و از ادامه مسیر خودداری کنند.
رئیس پلیس راه قم با اشاره به اینکه عوامل انسانی همچنان سهم بالایی در تصادفات برونشهری دارند، افزود: رعایت دقیق مقررات رانندگی، توجه به هشدارها و اجتناب از رانندگی در شرایط خستگی، نقش مهمی در کاهش آمار حوادث دارد.
وی خاطرنشان کرد: مأموران پلیس راه در محورهای مواصلاتی استان ضمن کنترل ترافیک، توصیههای ایمنی را به رانندگان گوشزد میکنند و در صورت مشاهده تخلفات پرخطر، با قاطعیت برخورد خواهند کرد.
