برگزاری دوره یاوران ولایت بسیج دانش آموزی مدارس استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پرورشی و فرهنگی استان بوشهر ظهر دوشنبه با حضور در مراسم افتتاحیه دوره آموزشی یاوران ولایت خواهران فرمانده واحدهای بسیج دانش آموزی مدارس استان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب خاطرنشان کرد: اهمیت برگزاری اردوها و دوره‌های آموزشی به دلیل تأثیر آن بر دانش آموزان بسیار حائز اهمیت است که بایستی در این برنامه‌ها توجه به هویت ملی، میهن دوستی، احترام به پرچم، همبستگی و اتحاد در مقابل دشمن را در دانش آموزان تقویت کنیم.

محمود حسنی توابع با توجه به دشمنی کشورهای اسرائیل، آمریکا، ناتو و سایر هم پیمانان آنها با کشور ایران تصریح کرد: عملاً جنگ با این کشورها به پایان نرسیده و اکنون نیز با این کشورها در حال جنگ هستیم، فقط حالت آن جنگ فرق کرده است.

حسنی توابع افزود: اگرچه در زمان حاضر جنگ فیزیکی در کشور وجود ندارد ولی دشمن با ایجاد شبهه، شک و تردید و تفرقه افکنی سعی در ایجاد رعب و وحشت و ناامیدی در بین مردم را دارد و وظیفه دانش آموزان و همه ما این است که افراد جامعه و اطرافیان را آگاه نموده و وطن دوستی را توسعه دهیم و نباید وعده و و عیدهای اسرائیل را در خصوص کشور سازی و رفع موانع و مشکلات کشور که آنان خود ایجاد کرده‌اند، باور کنیم.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر همچنین دانش آموزان را به وحدت و یکپارچگی دعوت کرد و افزود: بدون توجه به قومیت و جغرافیای محل زندگی و با دوری از عوامل تفرقه افکنی باید با تمام وجود متحد باشیم چراکه دشمن منتظر تفرقه بین ما است تا بتواند با استفاده از آن شکاف در جامعه ایجاد کند و بر ما سیطره یابد.

وی همچنین در خصوص دوره یاوران ولایت بیان کرد: دوره آموزشی یاوران ولایت در دو مرحله پنج روزه از ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۴ در اردوگاه دانش آموزی غدیر استان بوشهر با حضور فرمانده واحدهای بسیج دانش آموزی برادر و خواهر مدارس استان آغاز شده است و تا ۲۷ شهریور ادامه دارد.

وی افزود: در مرحله اول ۱۵۰ فرمانده واحد برادر بسیجی از مدارس شهرستان‌ها و مناطق ۱۸ گانه استان از ۱۶ تا ۲۰ شهریور در دوره شرکت کردند.

وی گفت: دوره آموزشی ویژه خواهران فرمانده واحد نیز از ۲۳ شهریور در این اردوگاه با حضور بالغ بر ۱۶۰ دانش آموز خواهر آغاز و مراسم اختتامیه نیز ۲۷ شهریور انجام می‌شود.

حسنی توابع افزود: در کارگاه‌ها و برنامه‌های مختلف این دوره نیز دانش آموزان در حوزه‌های مختلف مانند دشمن شناسی، آسیب‌های نوجوانی، جنگ ترکیی، دستاوردهای انقلاب، تشکیلات سازمانی، آموزشی و مهارتی، امور فرهنگی آموزش می‌بینند.