برگزاری جشنواره «طرح اسوه» همزمان با کنگره بزرگ شهدای استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین دهرویه بعد از ظهر دوشنبه در نشست فرماندهان پایگاههای مقاومت سمنان در مصلای این شهرستان از برگزاری طرح اسوه در شهرستان سمنان به مناسبت کنگره بزرگ سرداران و سه هزار شهید استان سمنان خبر داد.
وی با بیان اینکه معرفی و نمایش بهترین عملکرد پایگاههای مقاومت، محور این طرح محسوب میشود، افزود: انتخاب و تقدیر از برترین پایگاه بسیج سراسر استان سمنان محور اصلی این رویداد خواهد بود.
فرمانده سپاه ناحیه سمنان با بیان اینکه در قالب این رویداد در واقع پایگاههای بسیج در بخشهای مختلف به بوته قضاوت گذاشته میشوند، ابراز کرد: ۱۱ محور موضوع برای انتخاب پایگاههای برتر بسیج در سراسر استان مشخص شده است.
دهرویه با بیان اینکه در این طرح هر پایگاه بسیج یک غرفه مختص به خود را دارد که فعالیتهای خودش را در آن به نمایش گذارد، افزود: پایگاهها فعالیتهای فرهنگی، هنری، اجتماعی و … خود را در این غرفهها نمایش داده و به نوعی به تبیین امور خود به مردم هم میپردازند.
