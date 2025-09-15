۳۰ تا ۴۰ درصد نیاز بازار گوشت باید وارد شود

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ نشست خبری انجمن صنفی کارفرمایی تأمین و توزیع‌کنندگان گوشت خام برگزار شد.

احمد شاد، دبیر این انجمن با بیان این که ۹۰ درصد گوشت مورد نیاز در داخل تولید می‌شود نادرست است، گفت: زمانی که جمعیت ایران حدود ۷۰ میلیون نفر بود اعلام شد سالانه بین ۹۰۰ هزار تن تا یک میلیون تن مصرف گوشت قرمز کشور بود.

وی افزود: از این میزان ۸۰۰ هزار تن تولید داخل بود و باقی وارد می‌شد. بنابراین این وابستگی درصدی گوشت قرمز کشور برای سال‌های قبل است.

وی با بیان این که امروز گوشت از سبد غذایی برخی از خانوار ایرانی حذف شده یا کاهش یافته است، ادامه داد: در نتیجه مصرف گوشت قرمز در حال حاضر بین ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار تن است زیرا با وجود افزایش جمعیت، بالا رفتن قیمت‌ها با درآمد مردم همخوانی ندارد.

این مسئول صنفی اظهار کرد: در خصوص این کالا باید از اصطلاح قیمت منطقی صحبت کرد که بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

وی تاکید کرد: امسال به دلیل سیاست‌گذاری غلط در بخش بازرگانی و شعارهای خودکفایی به سمتی رفتیم که واردات بسیار کاهش پیدا کرد. از این رو میزان گوشت در بازار کاهش یافت و نرخ روند صعودی به خود گرفته است.

وی اضافه کرد: همچنین جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تحریم‌ها از دیگر عوامل افزایش قیمت‌ها در بازار گوشت بود.

شاد با اشاره به قدرت خرید مردم، افزود: اقشار زیادی از مردم در حاشیه خط فقر و پایین‌تر از خط فقر قرار دارند. راهکار دولت تا امسال واردات گوشت گرم با ارز ترجیحی بود.

وی گفت: ارز ترجیحی فساد ا است اما مسائل بازار کالاهای اساسی پیچیده شده و نمی‌توان تاثیر گرانی را بر سفره مردم نادیده گرفت. ناگزیریم به بخشی از مشکلات تن دهیم که دولت نیز همین مسیر را برای تنظیم بازار گوشت در نظر گرفته است.

وی اظهار کرد: سخنانی در خصوص خودکفایی گوشت در کشور از سوی کسانی مطرح می‌شودسکه الفبای معیشت و تولید را نمی‌دانند و بیشتر این سخنان عامه‌پسند است.

این مسئول صنفی در پایان گفت: سرانه مصرف این کالا در کشور به کمتر از یک کیلو گرم رسیده و در این راستا باز هم باید بین ۳۰ تا ۴۰ درصد گوشت مورد نیاز از طریق واردات انجام شود.