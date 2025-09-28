به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته معاون وزیر جهاد کشاورزی به خبرگزاری مهر اعلام کرد، گوشت‌های آلوده وارد شده از مغولستان، ترانزیتی بوده و به مقصد عراق وارد گمرک ایران شد. اما عدم انطباق اسناد باعث شد تا این محموله در گمرک کشور توقف شود.

در ادامه علیرضا رفیعی پور امروز در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص سرنوشت این محموله گوشت آلوده، گفت: هر فرآورده دامی خام در صورت عدم انطباق با استانداردهای سازمان دامپزشکی طبق صراحت قانون تصمیم‌گیری درباره آن در ۳ مسیر انجام خواهد شد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: این ۳ مسیر، نخست برگشت محموله است که بسیاری از کشورها مبادرت به این امر می‌کنند. دوم، معدوم سازی تصمیم دیگر دوم قابل اتخاذ است. سوم، راه دیگر این است که اگر محموله امکان سالم‌سازی داشته باشد موضوع در دستورکار قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: قانون به سازمان دامپزشکی این اختیار را داده درباره محموله فرآورده دامی خام که با بهداشت عمومی جامعه سروکار دارد سختگیرانه تر عمل کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه موضوع گوشت‌های آلوده مغولستانی از سوی سازمان دامپزشکی به دستگاه قضا معرفی شده و پس از دستور قاضی ما هم به عنوان تائیدکننده سلامت و بهداشت فرآورده‌های خام دامی پیشنهاد خود را در خصوص هر یک از ۳ مسیر ارائه می‌دهیم. سپس بعد از پاسخ سازمان دامپزشکی به دستگاه قضا تصمیم‌گیری می‌شود.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور اضافه کرد: برچسب‌های متفاوت عراقی و ایرانی روی گوشت‌ها مورد اشاره و عدم انطباق اسناد و مدارک منجر به توقیف محموله در گمرک استان گیلان شد و موضوع از سوی این سازمان به دستگاه قضا این استان معرفی شد.

رفیعی پور در پایان گفت: این محموله در هفته جاری تعیین تکلیف می‌شود.