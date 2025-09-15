  1. اقتصاد
تنظیم بازار با واردات ۱۰ درصد گوشت مورد نیاز کشور شدنی است

یک مسئول صنفی گفت: با ۱۰ درصد گوشت قرمز مورد نیاز کشور به لحاظ قیمتی تعادل در بازار برقرار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ نشست خبری انجمن صنفی کارفرمایی تأمین و توزیع گوشت خام برگزار شد.

حسین شاه‌آبادی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تأمین و توزیع‌کنندگان گوشت خام گفت: یکی از اهداف اصلی انجمن رساندن گوشت با قیمت مناسب به دست مصرف‌کنندگان است.

وی افزود: انجمن به دنبال تأمین گوشت از دامداران داخل است و به دلیل ناترازی انرژی لازم است تا ۱۰ درصد از نیاز گوشت بازار وارد شود تا قیمت این محصول پروتئینی متعادل بماند.

این مسئول صنفی با بیان این که از محصول داخلی استقبال می‌کنیم، ادامه داد: انجمن سعی دارد بدون واسطه و به طور مستقیم گوشت مورد نیاز را تأمین و تحویل بازار دهد.

شاه‌آبادی تاکید کرد: اگر دامداران کشور متحد شوند و یک قیمت واحد تعیین کنند عرضه گوشت ارزان از سوی انجمن شدنی خواهد بود اما متأسفانه این اتحاد در دامداران داخلی وجود ندارد و هر روز قیمت‌ها در حال تغییر است.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایان تأمین و توزیع‌کنندگان گوشت خام اظهار کرد: نهاده دامی با یارانه در بین دامداران توزیع می‌شود اما گوشت این دام‌ها ارزان به دست مردم نمی‌رسد.

این مسئول صنفی با بیان این که دامداران کشور هم مشکلات خود را دارند، ادامه داد: ۱۰ درصد گوشت مورد نیاز کشور باید وارد شود تا تنظیم بازار در این محصول پروتئینی برقرار باشد.

