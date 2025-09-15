به گزارش خبرنگار مهر، علی خزایی، شامگاه دوشنبه در شورای برنامه ریزی استان تهران، با اشاره به آثار مثبت حضور استاندار و سایر مسئولان در شهرستانها اظهار داشت: سفر مقامات اجرایی، بهویژه استاندار محترم، فرصتی ارزشمند برای شناسایی مسائل و مشکلات و ارائه راهکارهای عملیاتی است و در نهایت منجر به تشکیل شورای برنامهریزی و توسعه خواهد شد.
وی افزود: در این شورا تمام مسائل شهرستان مورد بررسی قرار میگیرد و در واقع میتوان آن را منشوری برای پیشرفت شهرستان دانست.
نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبات شورای برنامهریزی تصریح کرد: نظارت بر اجرای صحیح مصوبات وظیفه ماست و انشاءالله با پیگیریهای مستمر تلاش میکنیم مصوبات به موقع اجرا شوند تا شاهد بهبود شرایط شهرستان باشیم.
خزایی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه قطار شهری اشاره کرد و گفت: وزیر مرتبط قول داده و یکی از مسئولان را مأمور کرده است تا سه دستگاه رام قطار را تأمین کند و این موضوع در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: امروز نیز درباره این موضوع مذاکراتی صورت گرفت و قول مساعد داده شد؛ چرا که در حال حاضر قطعات این رامها در حال تعمیر و تأمین است.
نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: تأمین این قطعات بر عهده وزارت دفاع است و این وزارتخانه باید در اسرع وقت اقدام کند. مسئولان مرتبط نیز قول دادهاند که روند تأمین تسریع شود تا در خدمت مردم منطقه قرار گیرد.
نظر شما