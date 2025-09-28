زباله سوزی منطقه دشتروم محرز شد؛ترک فعل مدیران و معرفی به مراجع قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی نسب دومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند سال جاری که با موضوع بررسی وضعیت پسماند در جایگاه های دفن زباله شهرستان های استان برگزارشد، اظهار کرد: طبق بازدید کارشناسان محیط زیست استان از مکان های دفن زباله دشت روم، زباله سوزی محرز و در این رابطه پرونده تشکیل و به مرجع قضایی معرفی شدند.

عبدال دیانتی نسب گفت: مطابق با بررسی کارشناسان، زباله سوزی در دوپشته دشتروم مشهود بود لذا بمنظور پیگیرد قضایی موضوع به مقام قضایی ارجاء د اده شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تصریح کرد: در این نشست برخی از مدیریان که می بایست حضور داشته باشند و گزارش ارائه دهند حضور نداشتند لذا ترک فعل این مدیران توسط دادستانی مطرح و مورد پیگرد قضایی قرار گرفت.

وی ضمن قدردانی از اقدام مقام قضایی در موضوع مدیریت پسماند گفت: یقیناً اقدامات قضایی می تواند مکمل اقدامات کارشناسان باشد و وضعیت نابسامان پسماند در جایگاه های دفن زباله را ساماندهی کند.