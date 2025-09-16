فرهاد ورهرام به سراغ آرش کمانگیر رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، فیلمبرداری مستند کوتاه «آرش در قلمرو ما» فیلم تازه فرهاد ورهرام تمام شده و وارد مرحله تدوین شده است.

«آرش در قلمرو ما» با نگاهی تجربی و استفاده از المان‌های انتزاعی از روزها و شب‌های تهران در هجوم دشمن، تصاویر از مزار شاعر آرش کمانگیر در قبرستان مرکزی وین، ساخت و نصب مجسمه آرش روایت می‌شود.

تهیه‌کننده و کارگردان این مستند فرهاد ورهرام و مدت آن ۳۰ دقیقه است. گفتار فیلم شاعرانه و همراه با قطعاتی از شعر آرش کمانگیر سیاوش کسرایی است. فیلمبردار این مستند رضا تیموری است.

«آرش در قلمرو ما» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است. فرهاد ورهرام کارگردان و پژوهشگر ساخت مستندهای «عروسی پسر زینت»، «تاراز» و «آبگینه» را در کارنامه دارد.