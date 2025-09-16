  1. هنر
فرهاد ورهرام به سراغ آرش کمانگیر رفت

مستند کوتاه «آرش در قلمرو ما» فیلم تازه فرهاد ورهرام به مرحله تدوین رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، فیلمبرداری مستند کوتاه «آرش در قلمرو ما» فیلم تازه فرهاد ورهرام تمام شده و وارد مرحله تدوین شده است.

«آرش در قلمرو ما» با نگاهی تجربی و استفاده از المان‌های انتزاعی از روزها و شب‌های تهران در هجوم دشمن، تصاویر از مزار شاعر آرش کمانگیر در قبرستان مرکزی وین، ساخت و نصب مجسمه آرش روایت می‌شود.

تهیه‌کننده و کارگردان این مستند فرهاد ورهرام و مدت آن ۳۰ دقیقه است. گفتار فیلم شاعرانه و همراه با قطعاتی از شعر آرش کمانگیر سیاوش کسرایی است. فیلمبردار این مستند رضا تیموری است.

«آرش در قلمرو ما» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است. فرهاد ورهرام کارگردان و پژوهشگر ساخت مستندهای «عروسی پسر زینت»، «تاراز» و «آبگینه» را در کارنامه دارد.

