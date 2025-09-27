  1. هنر
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۵

یک نمایش ویژه برای «آخرین کوسه نهنگ»

مستند «آخرین کوسه نهنگ» ساخته برادران بالف دوشنبه هفتم مهر در مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی اکران می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «آخرین کوسه نهنگ» ساخته برادران بالف دوشنبه هفتم مهر ساعت ۱۶ در سالن حقیقت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی روی پرده می‌رود.

مستند «آخرین کوسه نهنگ» برنده جایزه بهترین موسیقی و بهترین تصویربرداری از هفدهمین جشنواره مستند «سینماحقیقت» است و دیپلم افتخار بهترین مستند چهل و دومین جشنواره فیلم فجر را در کارنامه دارد.

«آخرین کوسه نهنگ» روایتگر کوسه نهنگی است که دنبال همزاد و عشق خود در دریا می‌گردد. این مستند دوشنبه هفتم مهر ساعت ۱۶ در سالن حقیقت مرکز گسترش نمایش داده می‌شود. حضور در این جلسه آزاد و رایگان است.

عوامل این مستند ۷۵ دقیقه‌ای عبارتند از تهیه‌کننده، نویسنده و کارگردان: رامتین بالف، فیلمبردار: رشاد بالف و رامتین بالف، تدوین و صداگذاری: رشاد بالف، تحقیق و پژوهش: رامتین بالف و رشاد بالف، موسیقی: اکبر ابراهیمی، دستیار فیلمبردار: کوشیار یزدانی، دستیار تهیه: معصومه شهریاری، دستیار تدوین: سبیکه رحیمی، مدیر هماهنگی تولید: عباس مطاف، گوینده: رامتین بالف، تولید مشترک مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی و کارگاه سینمایی برادران بالف.

