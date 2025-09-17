«بازمانده» را با عشق به ایران نوشتم؛ از مقاومت ایرانیان تا صحرای کربلا

به گزارش خبرگزاری مهر، رمان «بازمانده» با محوریت زندگی دو خواهر و برادر خراسانی در سده نخست هجری، به قلم امیرحسین روح‌نیا توسط نشر صاد منتشر شد.

این اثر با نگاهی تاریخی و حماسی، مقاومت ایرانیان در برابر سپاهیان خلیفه و سرنوشت آبتین و آناهید را تا واقعه کربلا روایت می‌کند. این رمان دارای رتبه دوم چهارمین دوره جایزه ملی داستان حماسی است.

«بازمانده» رمانی تاریخی و حماسی است که روایت آن از نیشابور در سال‌های آغازین خلافت اسلامی آغاز می‌شود؛ جایی که سپاهیان خلیفه به خراسان می‌رسند و مردم در برابر آنان مقاومت می‌کنند. در این میان، آبتین و آناهید، خواهر و برادر دوقلو، به اسارت گرفته می‌شوند و به حجاز برده می‌شوند. جدایی آن‌ها سرنوشت متفاوتی رقم می‌زند، اما در نهایت این دو در سال ۶۱ هجری در کاروان اسرای کربلا بار دیگر یکدیگر را می‌یابند.

نویسنده در معرفی این اثر تأکید کرده است: این کتاب را با عشق به ایران و نیشابور نوشتم. هر گوشه از تاریخ این سرزمین برگ افتخاری است که می‌تواند روشن‌گر راه آینده باشد. در این اثر تلاش شده روحیه مقاوم، حقیقت‌جو و عدالت‌خواه ایرانیان بازنمایی شود.

در بخشی از رمان چنین آمده است:

«عمّار چون به میدان رسید، جوانی دید مَغْلول و مُسَلسَل، نیمه‌جان و شرحه‌شرحه از ضرب شلاق. اما در چشمانش شعله‌هایی زبانه می‌کشید و طوفانی در سینه‌اش می‌جوشید؛ استقامتی که گویی هر ضربه شلاق، کوه غرورش را استوارتر می‌کرد».

رمان «بازمانده» در ۳۱۰ صفحه و با زبانی روایی و پرکشش، تاریخ و حماسه را در کنار هم قرار داده و اکنون در دسترس علاقه‌مندان به ادبیات داستانی و تاریخی قرار دارد.