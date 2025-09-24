به گزارش خبرگزاری مهر، رمانی تاریخی و حماسی با عنوان «بغض کهنه برنو» اثر زهرا علیدوستی از سوی انتشارات صاد روانه بازار کتاب شد.

رمان «بغض کهنه برنو» نوشته زهرا علیدوستی، داستانی حماسی از زندگی یک ایل ایرانی است که در دل کوچ‌های سخت و طبیعت بی‌رحم روایت می‌شود. محور ماجرا بر زندگی شخصیت‌هایی چون بهمن، گلبهار و اسفندیار می‌چرخد؛ شخصیت‌هایی که درگیر عشق، غیرت، دشمنی‌های خونین و آزمون‌های طاقت‌فرسای ایلیاتی هستند.

«بغض کهنه برنو» به دلیل روایت پرکشش و مضمون حماسی‌اش، به مرحله نهایی چهارمین جایزه ملی داستان حماسی نیز راه یافته است.

این روایت با تصویرگری پرجزئیات از کوچ، خطرهای کوه و دشت، و نبرد انسان با تقدیر، تصویری زنده از فرهنگ حماسی و سنت‌های ایلی ارائه می‌دهد.

کتاب «بغض کهنه برنو» در ۲۷۸ صفحه منتشر شده و هم‌اکنون در دسترس علاقه‌مندان به رمان‌های تاریخی و حماسی قرار دارد.