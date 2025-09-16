دریافت 15 MB کد خبر 6591647 https://mehrnews.com/x393pr ۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۰۹ کد خبر 6591647 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۰۹ خاطره قالیباف از نوع نگاه شهیدان سلیمانی و حاجیزاده خاطره قالیباف از نوع نگاه شهیدان سلیمانی و حاجیزاده به جوانان دهه هفتاد و هشتادی را در این ویدئو مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط استعمار هنوز زنده است؛ «ما میتوانیم» راه مقابله با استعمار نو قالیباف: داشتن قدرت تنها ابزار سلطه با استعمار است قالیباف: موضوع سلطه خاطره نیست؛ امروز با استعمار نو روبرو هستیم استبدادزدایی و استعمارستیزی دو بعد اساسی انقلاب اسلامی قالیباف قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در جهان را تبریک گفت برچسبها محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امیرعلی حاجی زاده شهید سلیمانی قاسم سلیمانی
نظر شما