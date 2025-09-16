دریافت 15 MB
کد خبر 6591647
  1. فیلم
  2. سیاست
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۰۹

خاطره قالیباف از نوع نگاه شهیدان سلیمانی و حاجی‌زاده

خاطره قالیباف از نوع نگاه شهیدان سلیمانی و حاجی‌زاده

خاطره قالیباف از نوع نگاه شهیدان سلیمانی و حاجی‌زاده به جوانان دهه هفتاد و هشتادی‌ را در این ویدئو مشاهده نمایید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید