استبدادزدایی و استعمارستیزی دو بعد اساسی انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز ششمین همایش ستارگان شهر با موضوع تقدیر از خانواده شهدای اقتدار ایران عزیز و رونمایی از اثر ۳۰ جلدی استعمارشناسی ایران باحضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و علیرضا زاکانی شهردار تهران، برگزار شد.

علیرضا زاکانی شهردار تهران در این برنامه ضمن خوش‌آمدگویی به ریاست مجلس شورای اسلامی و همه پژوهشگران ارجمند، از خالقان اثر ۳۰ جلدی استعمارشناسی ایرانی تقدیر و تشکر کرد.

وی استبدادزدایی و استعمارستیزی را دو بعد اساسی انقلاب اسلامی دانست و گفت: امام (ره) پرچمدار اسلام ناب محمدی است. تفکری که در برابر اسلام التقاطی است. امام راحل معتقد به آگاه‌سازی مردم بود. با تکیه به روش انبیا، پرونده استبداد در این کشور بسته شد.

شهردار تهران با یادآوری آنکه استمرار انقلاب اسلامی جز با حضور مردم امکان‌پذیر نبود، اضافه کرد: کسانی که به‌دنبال تعویق انتخابات یا مقابله با آرای مردم بودند، با مخالفت رهبر معظم انقلاب مواجه شدند.

زاکانی با اشاره به حرف‌ها و ایده‌های جدید انقلاب اسلامی در حوزه نظری و البته مقام عمل، بیان داشت: امام (ره) عدالت را در کنار آزادی مطرح کرد. او معنویت و آگاهی را به جامعه ایرانی هدیه کرد. امام (ره) در مقام عمل نیز نفی سلطه شرق و غرب و استقلال را به ملت‌های جهان معرفی کرد.

وی مقاومت را تجلی جریان ضداستعماری ایران دانست و اضافه کرد: نامه‌نگاری‌های رهبر معظم انقلاب با جوانان اروپایی برای نهادینه کردن همین ظرفیت‌ها و انتشار این اندیشه است. استعمار اما امروز هم‌چنان بدنبال تسلط بر ملت‌ها است.

شهردار تهران مسیر استعمارگری را در عصر جدید کم‌نتیجه دانسته و تصریح کرد: اثر ۳۰ جلدی که امروز رونمایی می‌شود، برای پیش چشم گذاشتن تاریخ و عبرت آیندگان است. می‌باید از خالقان اثر تشکر کرد.

زاکانی تلاش‌های رژیم صهیونی و ایالات متحده را برای تسلیم و وابسته‌سازی‌کشورهای منطقه را نمودی از استعمار جدید عنوان کرد و گفت: مسؤلیت بزرگ امروز ملت‌ها شناخت استعمار فرانو است. بزرگ‌ترین توان ایستادگی در برابر استعمار، خودباوری مبتنی بر ایمان است.

وی در خاتمه با تأکید بر اینکه استقلال سیاسی برای کشورمان حاصل شده اما تا استقلال فرهنگی و اقتصادی فاصله زیاد است، بیان داشت: تحقق این امر جز با تلاش و آگاهی و قیام مردم و مسئولان برای ساخت ایران اسلامی شدنی نخواهد بود.

در ادامه این برنامه، با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، شهردار تهران و رئیس پژوهشگاه فرهنگ و علوم انسانی از خانواده شهید والامقام، سرلشگر شهید امیرعلی حاجی‌زاده، خانواده دانشمند شهید فریدون عباسی، خانواده شهید محمدمهدی طهرانچی، خانواده سردار شهید محمود باقری، خانواده سردار شهید داود شیخیان، خانواده سردار شهید خسرو حسنی، خانواده سردار شهید منصور عسگری، خانواده دانشمند شهید امیرحسین فقهی تقدیر شد.