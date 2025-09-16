استعمار هنوز زنده است؛ «ما می توانیم» راه مقابله با استعمار نو

به گزارش خبرنگار مهر ششمین همایش ستارگان شهر رونمایی از مجموعه سی جلدی استعمار شناسی ایرانی و تقدیر از نویسندگان امروز سه شنبه بیست و پنج شهریور ماه با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و علیرضا زاکانی شهردار تهران در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد.

تقدیر از خانواده شهدای جنگ تحمیلی دوازده روزه شهید محمد باقری، شهید امیرعلی حاجی زاد، شهید امیرحسین فقیه، شهید داوود شیخیان، شهید خسرو حسنی و سردار شهید منصور عسکری از بخش‌های اصلی این مراسم بود.

موسی نجفی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سخنانی مجموعه استعمار شناسی ایرانی را کاری چهار ساله از سوی پژوهشگاه و توسط سی و سه تن از محققان این مجموعه دانست و گفت: بیشتر هزینه این کار از حقوق اعضای هیئت علمی عضو این پژوهشگاه بود و از بیت المال خرج نشده است.

وی همچنین با اشاره به ضرورت چاپ این پروژه بیان کرد: انقلاب اسلامی دو کار بزرگ کرد، اسلام حداکثری و تمدن اسلامی که در مقابل سلطه قرار گرفت. اما یک ناترازی بین این دو وجود دارد. قصد ما از انجام این کار در تراز قرار گرفتن بال دوم بود.

وی در پاسخ به شبهات مطرح شده در خصوص استعمار تصریح کرد: استعمار همچنان وجود دارد اما استعمار کهنه به استعمار نو و فرانو تبدیل شده است. استعمار یک مشکل نیست بلکه یک مسئله است که باید حل شود.

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به دیگر شبهه‌ای که در جامعه مطرح می‌شود و به مستعمره نبودن ایران اشاره دارد پاسخ داد و گفت: قصه ما با استعمار مثل قصه آب و ماهی است. استعمار در همه امور ما دخالت کرده در حالی که ما مستعمره رسمی نبودیم همین موضوع کار را مشکل می‌کند چرا که ما نفرت لازم را از استعمار نداریم.

نجفی با تاکید بر اینکه نباید در مکتب استعمار شناسی ایرانی از مبارزات شرق و غرب وام بگیریم افزود: این کار باید متناسب با فرهنگ ایرانی باشد. استعمار با قحطی بزرگی که پس از جنگ جهانی در ایران انجام داد شش میلیون ایرانی را کشت و نقشه جغرافی ایران به دست استعمار خارجی به گربه امروز تبدیل شد. البته بزرگانی چون رئیسعلی دلواری و ستارخان پنجه در پنجه استعمار کشیدند اما ایران باز هم از استعمار ضربه خورد.

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با اشاره به پیامی که استعمار شناسی دارد تصریح کرد: مبارزه با استعمار باید یک شاخص باشد. حرف‌هایی مثل رفراندوم و غیره صحبت‌هایی است که از سوی برخی افرادی که سر در آخور غرب دارند زده می‌شود. کسانی که به مبارزه با استعمار می‌پردازند خادم هستند و کسانی که به استعمار لبخند می‌زنند خائن. ملتی که تشخیص این موضوع را ندهد رو به جلو نمی‌رود.

نجفی ملاک مبارزه مسئولان با استعمار را از ملاک‌های فردی برای ارزیابی کار آنان مهم‌تر دانست و گفت: قبول کنیم غرب هنوز استعمارگر است ما هم باید راهبردمان ضد استعماری باشد، آن زمان است که می‌توانیم مسئله را بهتر حل کنیم.

وی با اشاره به نقاط مشترک همه استعمارگران تصریح کرد: همه استعمارگران در یک چیز مشترک هستند و آن این است که ما در مرکز و همه در پیرامون قرار دارند. کسانی که با ادبیات خود تحقیری بر اینکه ما در پیرامون هستیم صحه می‌گذارند همسو با استعمارگران هستند.

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با تاکید بر اینکه استعمار پیش از شلیک موشک به مغز شلیک می‌کند بر لزوم استعمارزدایی از ذهن تاکید کرد و مهمترین اقدام را عملی کردن شعار ما می‌توانیم دانست.

وی از مجلس خواست بدون ملاحظات دیپلماتیک به غرب بگوید شما پر از جنگ و خشونت و غرور هستید و اگر بنا به اعتمادسازی است شما باید اعتماد ما را جلب کنید.

نجفی همچنین تاکید کرد: ما نباید ادبیات خود تحقیری داشته باشیم. باید بتوانیم غرور غرب را بشکنیم و و با ادبیات ما می‌توانیم جلو برویم.