رابرت ردفورد بازیگر نامدار سینما هم رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پیپل، بازیگر و کارگردان افسانه‌ای که برای فیلم‌هایی مانند «بوچ کسیدی و ساندنس کید»، «نیش»، «همه مردان رئیس جمهور» و «مردم عادی» و بنیانگذار جشنواره فیلم ساندنس، امروز درگذشت.

این چهره ماندگار هالیوود همچنین به عنوان یک فعال حفظ محیط زیست چهره ای شناخته شده بود و پیگیر مسایلی از آب و هوا تا حفظ حیات اسب‌های وحشی بود.

به گفته سیندی برگر، رئیس و مدیرعامل شرکت راجرز و کوان پی‌ام‌کی، در بیانیه‌ای اعلام کرد: رابرت ردفورد ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵ در خانه‌اش در ساندنس در کوه‌های یوتا؛ جایی که دوست داشت، در محاصره کسانی که دوستشان داشت؛ درگذشت. دلتنگی زیادی برای او وجود خواهد داشت و در این شرایط خانواده درخواست حفظ حریم خصوصی دارند.

به گزارش نیویورک تایمز، که اولین منبعی بود که مرگ این بازیگر را گزارش کرد، ردفورد صبح سه‌شنبه در خانه‌اش از دنیا رفت. علت مرگی اعلام نشد، اما برگر در بیانیه‌ای به این رسانه گفت که او در خواب درگذشته است.

ردفورد، ستاره محبوب هالیوود در اوج دوران حرفه‌ای خود در دهه ۱۹۷۰ چهره شناخته شده‌ای بود که در کنار استعداد سینمایی‌اش، زیبایی‌ چهره‌اش این قدرت را دو چندان می‌کرد. او در چند دهه‌ کار حرفه‌ای نامزدی اسکار بهترین بازیگر مرد برای فیلم «نیش» در سال ۱۹۷۳، جایزه بهترین کارگردانی برای فیلم «مردم عادی» در دهه ۱۹۸۰ و نامزدی بهترین کارگردانی برای فیلم «کوئیز شو» در سال ۱۹۹۴ را کسب کرد.

ردفورد در سخنرانی پذیرش جایزه اسکار افتخاری ۲۰۰۲ خود گفت: من بیشتر عمرم را فقط روی مسیر پیش رو متمرکز بوده‌ام، نه نگاه به گذشته. اما حالا امشب، در آینه عقب می‌بینم چیزی وجود دارد که زیاد به آن فکر نکرده‌ام، چیزی به نام تاریخ.

ردفورد، متولد ۱۸ آگوست ۱۹۳۶ در سانتا مونیکا، کالیفرنیا، دانشجوی آکادمی هنرهای نمایشی آمریکا بود. او اولین حضور خود در برادوی را در نمایش «داستان بلند» در سال ۱۹۵۹ تجربه کرد و پس از آن در سال ۱۹۶۳ در فیلم «پابرهنه در پارک» نقش اصلی را ایفا کرد. وی این نقش رت در اقتباس سینمایی آن هم در سال ۱۹۶۷ در کنار جین فوندا تکرار کرد. حرفه بازیگری او در اوایل دهه ۱۹۶۰ با ایفای نقش در سریال‌های تلویزیونی مانند «تیت»، «مسیر ۶۶»، «آلفرد هیچکاک تقدیم می‌کند»، «منطقه گرگ و میش» و «دست‌نیافتنی‌ها» آغاز شد و البته، سال ۱۹۶۹ با ایفای نقش یک یاغی به نام ساندنس کید در فیلم «بوچ کسیدی و ساندنس کید» در کنار پل نیومن به اوج رسید.

برخی از به یاد ماندنی‌ترین فیلم‌های او شامل «آنطور که بودیم» (۱۹۷۳)، «نیش» (۱۹۷۳)، «گتسبی بزرگ» (۱۹۷۴)، «همه مردان رئیس جمهور» (۱۹۷۶)، «طبیعی» (۱۹۸۴)، «پیشنهاد شرم‌آور» (۱۹۹۳)، «نجواگر اسب» (۱۹۹۸) و «همه چیز از دست رفته» (۲۰۱۳) بودند. علاوه بر «مردم عادی» دهه ۱۹۸۰، او فیلم‌های «رودخانه‌ای از میان آن می‌گذرد» (۱۹۹۲)، «کوئیز شو» (۱۹۹۴)، «افسانه بگر ونس» (۲۰۰۰)، «شیرها برای بره‌ها» (۲۰۰۷) و چندین فیلم دیگر را کارگردانی کرد.

سال ۲۰۱۸، ردفورد پس از ساخت فیلم «پیرمرد و اسلحه» که در آن در کنار کیسی افلک، سیسی اسپیسک، دنی گلاور، تیکا سامپتر و تام ویتس بازی کرد، اعلام کرد بازنشسته خواهد شد. او گفت: هرگز نگو هرگز، اما من به خوبی به این نتیجه رسیده‌ام که از نظر بازیگری، دیگر کافی است و من پس از این به سمت بازنشستگی خواهم رفت، زیرا از ۲۱ سالگی این کار را انجام داده‌ام.