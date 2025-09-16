دریافت 11 MB
کد خبر 6591778
  1. فیلم
  2. سلامت
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۰۹

تولید داروی درمان سرطان‌های تنفسی

تولید داروی درمان سرطان‌های تنفسی

برای اولین بار در ایران داروی درمان سرطان‌های تنفسی تولید شد ؛ قیمت نمونه ایرانی این دارو یک‌پنجم نمونۀ خارجی است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید