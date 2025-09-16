حجتالاسلام مهدی زینالدینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیتهای گسترده موقوفات و امامزادگان، از تحول نقش این اماکن مذهبی در خدمترسانی اجتماعی، فرهنگی و علمی خبر داد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری با تأکید بر اینکه «رسالت ما رفع مشکلات مردم است»، گفت: امامزادگان صرفاً محل دفن اموات نیستند؛ بلکه به دلیل جایگاه اعتقادی و اجتماعی، امروز به مراکز ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی و قرآنی تبدیل شدهاند.
وی با اشاره به اجرای طرح ملی «قرار دوازدهم» در مراکز افق امامزادگان افزود: در دوازدهم هر ماه، به نیت امام زمان (عج)، خدماتی نظیر توزیع بستههای معیشتی و تحصیلی ارائه میشود. در فصل جاری، هزار بسته لوازمالتحریر میان دانشآموزان نیازمند توزیع شده است.
زینالدینی از فعالیت گروههای جهادی در امامزاده عبدالله و شیخ صدوق خبر داد و گفت: دو گروه جهادی در این امامزادگان خدمات رایگان دندانپزشکی ارائه میدهند. همچنین فضایی برای خانوادههای دارای فرزند با بیماری خاص در امامزاده عبدالله اختصاص یافته است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری با اشاره به سیاستهای سازمان در زمینه رفع ناترازی انرژی، از اجرای طرح نصب پنلهای خورشیدی در پشتبام ساختمانهای اداری و اراضی اوقافی خبر داد و گفت: این اقدام در راستای بهرهبرداری از انرژیهای تجدیدپذیر و حمایت از محیط زیست انجام میشود.
وی همچنین از حمایت سازمان اوقاف از شرکتهای دانشبنیان خبر داد و اظهار داشت: ساختمان مرکزی سازمان اوقاف به شرکتهای دانشبنیان اختصاص یافته و پروژههایی نظیر ساخت دستگاه درمان سرطان، تولید موتورسیکلت برقی در دماوند و راهاندازی مراکز دندانپزشکی در شیراز توسط این شرکتها در حال اجراست.
زینالدینی تأکید کرد: سازمان اوقاف با بهرهگیری از ظرفیتهای موقوفات، در کنار دولت و مسئولان، در مسیر توسعه اجتماعی، علمی و فرهنگی کشور گام برمیدارد.
