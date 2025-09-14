صنایع بهداشتی باید استانداردهای نظارتی را رعایت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، فرهاد حبیبی، در نشست بررسی مسائل صنایع آرایشی و بهداشتی گفت: تولیدکنندگان این حوزه با وجود شرایط دشوار اقتصادی و فشار تحریم‌ها، همچنان با انگیزه و پشتکار به فعالیت ادامه می‌دهند و این تلاش‌ها برای کشور ارزشمند و مایه افتخار است.

وی افزود: صنایع داخلی توانسته‌اند محصولات متنوعی همچون عطر، ادکلن، شامپو و سایر فرآورده‌های بهداشتی را با کیفیت مطلوب در اختیار مردم قرار دهند و این موضوع نه تنها نیاز داخل را تأمین کرده بلکه موجب صرفه‌جویی ارزی و کاهش وابستگی به واردات شده است.

جانشین رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به مشکلاتی همچون قطعی برق، محدودیت‌های مالی و چالش‌های نقدینگی خاطرنشان کرد: با وجود همه این موانع، تولیدکنندگان داخلی همچنان در مسیر تولید ایستادگی کرده‌اند و سازمان غذا و دارو نیز خود را موظف می‌داند در کنار این صنعت بایستد و حمایت‌های لازم را انجام دهد.

حبیبی تأکید کرد: آنچه اهمیت دارد این است که همه تولیدکنندگان باید اصول استانداردهای نظارتی را رعایت کنند تا علاوه بر ارتقای کیفیت، اعتماد مصرف‌کنندگان نیز تقویت شود. رعایت این الزامات موجب می‌شود که محصولات ایرانی نه تنها در بازار داخلی بلکه در عرصه صادرات هم جایگاه شایسته‌ای پیدا کنند.

وی خاطرنشان کرد: ما به عنوان مسئولان حوزه سلامت، خود از مصرف‌کنندگان محصولات ایرانی هستیم و این اعتماد، پیام روشنی برای مردم دارد که می‌توانند با اطمینان خاطر از تولیدات داخلی استفاده کنند.

جانشین رئیس سازمان غذا و دارو در پایان گفت: صنایع آرایشی و بهداشتی کشور ظرفیت بالایی برای رشد و رقابت در سطح منطقه دارند و با استمرار حمایت‌ها، پایبندی به استانداردها و ارتقای نوآوری، می‌توانیم در آینده نزدیک شاهد شکوفایی هر چه بیشتر این حوزه باشیم.