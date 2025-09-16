  1. جامعه
آمادگی کامل پایانه‌های مسافربری تهران برای آغاز سال تحصیلی جدید

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل تهران، از افزایش پیش‌بینی‌شده جابه‌جایی بیش از ۱.۲ میلیون مسافر و آماده‌سازی کامل ناوگان و زیرساخت‌های پایانه‌ها برای ایام مهر و بازگشایی مدارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا رحمانی، مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل و پایانه‌های مسافربری شهرداری تهران، با اشاره به آمادگی کامل پایانه‌های مسافربری شهر تهران، برای آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار داشت: در برنامه استقبال از مهر سال گذشته، بیش از یک میلیون مسافر از طریق پایانه‌ها جابه‌جا شدند و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری این رقم به بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر افزایش یابد.

وی افزود: بر اساس وضع موجود تعداد ناوگان فعال در پایانه‌ها شامل ۳۴۲۶ دستگاه اتوبوس، ۳۰۱۰ دستگاه سواری و ۲۳ دستگاه مینی‌بوس است که به ارائه خدمات حداکثری خواهند پرداخت.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل و پایانه‌های مسافربری شهرداری تهران با اشاره به انجام سایر اقدامات در پایانه‌های مسافری پنج‌گانه شهر تهران، افزود: اجرای رنگ‌آمیزی جداول و خط‌کشی معابر، لایروبی و ترمیم انهار، اجرای فضای سبز، تعویض علائم فرسوده ترافیکی، به‌روزرسانی تجهیزات ایمنی و بهداشتی و… از جمله این اقدامات است.

رحمانی به اقدامات فرهنگی در این ایام اشاره کرد و افزود: هویت‌بخشی بصری سطح پایانه‌ها با محوریت تکریم معلمان، دانشجویان و دانش‌آموزان از جمله برنامه‌های امسال است. همچنین با بهره‌گیری از رادیو مسافر، اطلاع‌رسانی و پخش پیام‌های فرهنگی ویژه این ایام به طور مستمر صورت خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: تمام تلاش مجموعه در راستای ارتقای سطح آرامش، ایمنی و رفاه مسافران در شروع سال تحصیلی جدید است.

