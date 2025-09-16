به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش باقرجوان مدیرکل دفتر حملونقل مسافر سازمان راهداری و حملونقل جادهای از جابهجایی ۶۵ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۳۶۹ مسافر توسط ناوگان حملونقل عمومی بینشهری در پنجماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: از این تعداد، ۳۴ میلیون و ۵۴۱ هزار نفر با ناوگان اتوبوسی، بیش از ۲۴ میلیون و ۱۸۲ هزار نفر با ناوگان مینیبوسی و بیش از ۶ میلیون و ۴۹۱ هزار نفر به وسیله ناوگان سواری کرایه بینشهری جابهجا شدهاند.
وی با اشاره به ترکیب ناوگان فعال حوزه حملونقل مسافری عمومی بینشهری کشور، افزود: در حال حاضر ۷۷ هزار و ۶۷۱ دستگاه ناوگان اتوبوس، مینیبوس و سواری کرایه نسبت به جابهجایی مسافران در سطح محورهای بینشهری اقدام میکنند.
باقرجوان تصریح کرد: با فعالیت ۸۳۵ پایانه مسافربری و ۲ هزار و ۵۲۰ شرکت فعال در بخش حملونقل مسافر، عملیات جابهجایی مسافران در سطح شبکه راههای کشور به طور منظم در حال انجام است.
مدیرکل دفتر حملونقل مسافر سازمان راهداری در پایان خاطرنشان کرد: هماکنون ۹۰ هزار و ۵۶۵ راننده با بهرهگیری از ظرفیت ناوگان حملونقل عمومی بینشهری، عملیات جابهجایی مسافران را انجام میدهند.
