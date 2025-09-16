احصاء مجموعه قوانین مرتبط با ایثارگران توسط حوزه ریاست قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی مقدم نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، در نشستی که با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه و سعید اوحدی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران امروز سه شنبه ۲۵ شهریورماه در سالن اجتماعات بنیاد برگزار شد، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطر شهدا گفت: امام خمینی (ره) فرمودند که بنیاد شهید افضل نهادها است، هیچکس به جز خداوند نمی‌تواند به عنوان جانشین در خانه شهید باشد و خانواده نماینده شهید است.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، افزود: جایگاه شهادت بسیار رفیع است و باید سعی کنیم به وظایف خود به شایستگی عمل کنیم زیرا رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند که امروزه زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست و امیدواریم این وظیفه را که خیر فراوان در آن نهفته است را به درستی عمل کنیم. وظیفه بنیاد شهید و امور ایثارگران تحقق اهداف و آرمان‌های شهدا است.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی مقدم با بیان اینکه تجارب بسیاری را در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم اینکه خانواده شهدا و ایثارگران در دیدارها و سرکشی‌ها بیشتر از هر دوره دیگری پس از پیروزی انقلاب برای حفظ ارزش‌های انقلاب تاکید داشتند و خواسته آنها دیدار با مقام معظم رهبری بود و این اشتیاق خانواده شهدا وظیه ما را سنگین‌تر می‌کند.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن تقدیر و تشکر از قوه قضاییه بر فعال شدن تفاهم نامه‌های بنیاد و قوه قضاییه تاکید کرد و گفت: قوه قضاییه نقش معاضدعتی برای حل مشکلات جامعه ایثارگری داشته باشد، همکاری و تعامل با بنیاد شهید و امور ایثارگران در جریان پرونده‌ها بیشتر باشد.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: حوزه ریاست قوه قضاییه، اخیراً مجموعه قوانین مرتبط با ایثارگران که اجرایی نشده‌اند را احصاء کرده و امیدواریم که با انجام پیگیری‌های لازم، همه این قوانین اجرایی شوند.

نامدار عبدالهیان معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران در این نشست گفت: مقام معظم رهبری در فرمایشات خود از تحول بر قوه قضاییه صحبت کردند و شاهد تحول در قوه قضاییه بودیم که بی‌نظیر بود که نمونه آن تحقق عدالت و رضایتمندی مردم بود.

