صنایع کرمانشاه در انتظار رفع موانع زیرساختی و انرژی برای تحقق توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، احسان باقرخانی بعد از ظهر سهشنبه در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: در نتیجه احیای واحدهای راکد و نیمهفعال، افزایش ظرفیت تولید و بهرهبرداری از معادن، زمینه اشتغال بیش از ۲ هزار نفر در استان فراهم شده و میزان تولید در کرمانشاه به شکل محسوسی ارتقا یافته است.
وی با اشاره به اجرای ۳۰ پروژه صنعتی و معدنی طی سال گذشته افزود: این طرحها بخشی از مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان بوده که نقش مهمی در توسعه و ایجاد اشتغال ایفا کردهاند.
رئیس سازمان صمت کرمانشاه همچنین ادامه داد: امسال تلاشهای صنعتگران به بار نشست و مشکلات ناشی از ناترازی انرژی تا حد زیادی برطرف شد.
به گفته باقرخانی، انتخاب ۶ واحد تولیدی استان به عنوان واحد نمونه برتر ملی برای نخستین بار در تاریخ کرمانشاه رقم خورد و لوح تقدیر این واحدها از سوی رئیس جمهور به آنان اهدا شد.
وی در پایان از برگزاری آئین گرامیداشت روز صنعت و معدن با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسئولان ارشد استان و فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: این مراسم با همکاری خانه صنعت و معدن و اتاق بازرگانی برگزار شد تا ظرفیتها و دستاوردهای صنعتی کرمانشاه بیش از پیش معرفی شود.
نظر شما