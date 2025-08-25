به گزارش خبرنگار مهر، احسان باقرخانی بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح چندین کارخانه تولیدی در استان کرمانشاه به مناسبت هفته دولت، اظهار داشت: طرح توسعه مربوط به تولید کامپاند و گرانول پلیمری با حدود یک میلیون یورو و ۲۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در حال اجراست که بر اساس پیش‌بینی‌ها برای ۲۰ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: پیش از این، مجری صاحب صلاحیت این مجموعه پروانه بهره‌برداری تولید سرپوش و انواع درپوش پلاستیکی را دریافت کرده بود و تاکنون حدود ۱۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری در این زمینه انجام داده است. این واحد صنعتی تاکنون نزدیک به یک‌ونیم همت سرمایه‌گذاری داشته و برای ۳۰ تا ۴۰ نفر اشتغال مستقیم فراهم کرده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه با بیان اینکه این واحد صنعتی صادرات‌محور بوده و همین ویژگی عامل پایداری فعالیت آن شده است، گفت: هم‌اکنون حدود ۵۰ درصد بازار درب‌ها و درپوش‌های پلاستیکی مورد استفاده در صنایع لبنی کشور توسط این واحد تولید می‌شود. افتخار بزرگی برای استان کرمانشاه است که برندهای معتبر لبنیات کشور، نیاز خود را از این واحد صنعتی تأمین می‌کنند.

باقرخانی با تاکید بر اینکه حمایت از واحدهای تولیدی و صادرات‌گرا همواره در اولویت وزارت صمت و استان کرمانشاه است، تصریح کرد: با تزریق نقدینگی و تسهیل فرآیندهای کاری تلاش خواهیم کرد این واحد تولیدی بیش از گذشته به فعالیت خود ادامه دهد و اشتغال پایدار استان را تقویت کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به پروژه فرآورده‌های گوشتی در استان اشاره کرد و گفت: این پروژه نزدیک به پنج سال راکد مانده بود تکمیل و تجهیز شد و اکنون مجدداً به مدار تولید بازگشته است.

مدیرکل صمت کرمانشاه افزود: ظرفیت اسمی این واحد روزانه ۲ تن تولید فرآورده‌های گوشتی است که در حال حاضر روزانه یک تن محصول کاملاً بهداشتی و دارای مهر استاندارد را روانه بازار می‌کند. این واحد صنعتی با حدود ۳۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری مجدد، احیا شد و هم‌اکنون برای ۲۰ نفر اشتغال مستقیم فراهم کرده است.

باباخانی تصریح کرد: استاندار کرمانشاه نیز در بازدید اخیر خود از این واحد بر افزایش ظرفیت تولید و دستیابی به تولید بیش از ظرفیت درج‌شده در پروانه بهره‌برداری تاکید داشتند که با توان و تجربه موجود در مدیریت این مجموعه، تحقق آن دور از انتظار نیست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آنچه همواره برای ما و مجموعه مدیریت استان اهمیت داشته، تثبیت و توسعه اشتغال پایدار است و امیدواریم با حمایت‌های مستمر، این واحدها بتوانند روز به روز توسعه یافته و سهم بیشتری در رونق اقتصادی کرمانشاه ایفا کنند.