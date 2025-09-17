احیای ۷۳ واحد تولیدی در استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رستمی از رشد قابل توجه سرمایهگذاری صنعتی در استان طی یک سال اخیر خبر داد و اظهار کرد: در این مدت، بیش از ۲۰ همت سرمایهگذاری برای واحدهای تولیدی که از صفر آغاز به کار کرده و به مرحله بهرهبرداری رسیدهاند، انجام شده است.
وی با اشاره به صدور مجوزهای جدید در حوزه صنعت افزود: در سال گذشته، ۳۸۲ جواز تأسیس با پیشبینی سرمایهگذاری ۵۸ همت صادر شد. همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۲۲ پروانه بهرهبرداری با پیشبینی سرمایهگذاری ۱۴ همت صادر شده است.
رستمی مجموع سرمایهگذاری صنعتی استان در سال گذشته را ۴۷ همت اعلام کرد و گفت: از آغاز سال جاری تاکنون، این رقم به ۶۰ همت رسیده که نشاندهنده رشد قابل توجه در حوزه سرمایهگذاری صنعتی استان است.
مدیرکل صمت استان همچنین از احیای ۷۳ واحد تولیدی طی یک سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: این واحدها پس از توقف فعالیت، مجدداً به چرخه تولید بازگشتهاند.
در ادامه، وی به موضوع وابستگی ارزی واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: در استان قزوین، تعداد واحدهایی که نیاز به واردات قطعات و مواد اولیه دارند بالا است. نزدیک به ۵۰۰ واحد تولیدی به واردات وابستهاند. سال گذشته، ۴۶۰ واحد تأیید شدند که مجموع نیاز ارزی آنها ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو بود. این رقم در سال جاری به ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو افزایش یافته است.
رستمی با بیان اینکه در حوزه فولاد، واردات مواد اولیه نداریم، افزود: اما در بخش خودرو و لوازم خانگی، میزان واردات قطعات و مواد اولیه بسیار بالا است.
وی در بخش معدن نیز به فعالیت حدود ۱۷۰ معدن در استان اشاره کرد و گفت: طی یک سال گذشته، ۱۱ پروانه اکتشاف، ۱۵ گواهی فسخ و ۲۱ پروانه بهرهبرداری در حوزه معدن صادر شده است.
مدیرکل صمت استان قزوین در پایان از صدور حدود ۱۱ هزار پروانه کسب در استان طی همین مدت خبر داد و این آمار را نشانهای از پویایی اقتصادی و رشد فعالیتهای تجاری در قزوین دانست.
