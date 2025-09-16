نهمین جشنواره مالک اشتر بسیج در گرمه برگزار شد

سرهنگ هادی حسن‌دوست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نهمین جشنواره مالک اشتر بسیج در شهرستان گرمه به‌منظور اشراف، ارزیابی و تقدیر از عملکرد بسیجیان برگزار شد.

وی افزود: در این جشنواره که با حضور جانشین فرمانده سپاه استان، امام جمعه، فرماندار، مسئولان شهرستان و جمعی از بسیجیان برگزار شد، از ۲۰ نفر از بسیجیان خواهر و برادر شهرستان گرمه که در سال ۱۴۰۳ عملکرد مطلوبی داشتند، تجلیل شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گرمه در پایان بیان کرد: امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری به تفکر و خط‌مشی بسیج نیاز دارد و همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب تاکید کرده‌اند، تفکر بسیج کلید طلایی حل مشکلات است.

وی افزود: یقیناً تلاش‌های بسیجیان در پیشگاه خداوند دارای بالاترین اجر و پاداش خواهد بود.