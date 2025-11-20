سرهنگ هادی حسن‌دوست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال برنامه‌های هفته بسیج در شهرستان گرمه با رویکرد امیدآفرینی و افزایش مشارکت مردمی طراحی شده و بیش از ۷۵۰ عنوان برنامه برای اجرا در سطح شهرستان پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه پایگاه‌های مقاومت بسیج در بیش از ۶۰ نقطه شهری و روستایی هدف اجرای این برنامه‌ها هستند، افزود: تلاش شده است تا فعالیت‌ها با نیازهای واقعی مردم، اقتضائات محلی و ظرفیت‌های جوانان بسیجی هماهنگ باشد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گرمه گفت: برنامه‌های امسال در محورهای فرهنگی، جهاد تبیین، سازندگی و خدمات‌رسانی، رزمایش‌های اجتماعی، ورزش و نشاط و همچنین برنامه‌های هنری و مذهبی تنظیم شده و هر روز یک برنامه شاخص و محوری نیز در سطح شهرستان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: ادارات شهرستان نیز طی هفته بسیج از بسیجیان نمونه تجلیل خواهند کرد و روز چهارم آذر، با حضور فرمانده سپاه استان، همایش خانوادگی تجلیل از فرماندهان پایگاه‌های مقاومت برگزار خواهد شد.