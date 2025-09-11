حضور دولت در اردبیل کار یک سال نمایندگان را راحت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد عصر پنجشنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان اردبیل که با حضور رئیس جمهور برگزار شد؛ اظهار کرد: حضور رئیس جمهور در اردبیل با اقدامات مهم و توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، کار ما را بسیار راحت کرد. وقتی یک روز رئیسجمهور در استان حضور پیدا میکند، پشت این یک روز، سه چهار ماه کار کارشناسی، جلسات معاونت اجرایی، مدیران، وزرا و بنگاههای اقتصادی انجام شده است.
وی با اشاره به میزان تخصیص بودجه و تسهیلات برای استان، افزود: ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات، حدود ۲۰ هزار میلیارد برای عمرانی و حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان برای سرمایهگذاری هلدینگها اختصاص یافته است.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس به اهمیت زیرساختها و حملونقل استان نیز اشاره کرد و گفت: ارتباطات چهار مد دارد؛ ریلی، جادهای، بندری و هوایی. استان اردبیل یک راه چهارخطی به مرکز پایتخت ندارد و راهآهن ۱۷۵ کیلومتری نیز پس از ۲۰ سال با تغییر ۷ وزیر و ۱۱ استاندار هنوز به نتیجه نرسیده بود. خوشبختانه با دستور دولت و اختصاص ۲۵۰۰ میلیارد تومان، پروژه راهآهن بهزودی افتتاح میشود. این موفقیت نتیجه همکاری نمایندگان، استاندار و معاون وزیر مربوطه است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص بودجه عمومی کشور افزود: کل بودجه عمومی کشور حدود ۵ میلیون میلیارد تومان است که بخش عمده آن برای حقوق، یارانه گندم، یارانه بنزین و هزینههای جاری صرف میشود و بودجه عمرانی نهایتاً ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. ما نمیتوانیم همه این بودجه را فقط برای یک استان مصرف کنیم؛ با این حال تخصیص درست آن میتواند پروژههای نیمهتمام در استانها و کشور را به نتیجه برساند.
وی در پایان تصریح کرد: توجه به زیرساختها، سرمایهگذاری و تسهیلات عمرانی و اقتصادی، نشاندهنده حمایت واقعی دولت از استان اردبیل است. این مسیر باعث میشود تا هم عدالت توسعه در استان رعایت شود و هم فرصتهای اقتصادی و اشتغال برای مردم فراهم شود.
