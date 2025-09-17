  1. استانها
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۱۸

انفجار گاز در پردیس اهواز جان ۶ نفر را گرفت

اهواز – سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز از مرگ ۶ نفر بر اثر انفجار گاز در یک مجتمع مسکونی در منطقه پردیس این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، بابک ربیعی بامداد امروز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: حوالی ساعت اولیه امروز و در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر وقوع انفجار در یک منزل مسکونی در منطقه پردیس، بلافاصله نیروهای آتش‌نشانی و امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: شدت انفجار به حدی بود که واحد مسکونی چهار واحدی به طور کامل تخریب شد و متأسفانه ۶ نفر از ساکنان جان باختند.

ربیعی با اشاره به عملیات ایمن‌سازی و امدادرسانی در محل حادثه گفت: بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که نشت گاز علت وقوع این انفجار بوده اما تیم‌های کارشناسی در حال بررسی جزئیات و علت دقیق حادثه هستند.

