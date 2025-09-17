انفجار گاز در پردیس اهواز جان ۶ نفر را گرفت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، بابک ربیعی بامداد امروز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: حوالی ساعت اولیه امروز و در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر وقوع انفجار در یک منزل مسکونی در منطقه پردیس، بلافاصله نیروهای آتش‌نشانی و امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: شدت انفجار به حدی بود که واحد مسکونی چهار واحدی به طور کامل تخریب شد و متأسفانه ۶ نفر از ساکنان جان باختند.

ربیعی با اشاره به عملیات ایمن‌سازی و امدادرسانی در محل حادثه گفت: بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که نشت گاز علت وقوع این انفجار بوده اما تیم‌های کارشناسی در حال بررسی جزئیات و علت دقیق حادثه هستند.