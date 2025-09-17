راهنمای جامع ثبت نام و محاسبه اقساط وام فرزندآوری

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، ثبت نام وام فرزندآوری یکی از برنامه‌های حمایتی دولت از خانواده‌های جوان است که به منظور تشویق به فرزندآوری و کمک به تأمین هزینه‌های مرتبط طراحی شده است. این تسهیلات مالی با بهره‌ای بسیار پایین و بازپرداخت طولانی مدت، امکان برنامه ریزی مالی بهتر را برای خانواده‌ها فراهم می‌کند. در این مقاله به بررسی جامع شرایط ثبت نام وام فرزندآوری، مدارک مورد نیاز، شرایط ضامنین و نحوه محاسبه اقساط می‌پردازیم.

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام اینترنتی

ثبت نام وام فرزندآوری به صورت اینترنتی انجام می‌شود (که می‌توانید از طریق فرم ثبت نام وام فرزند آوری سامانه وام نویس اقدام نمایید،) نیازمند ارائه مدارک زیر است:

مشخصات کارت ملی و شناسنامه پدر و مادر برای اثبات هویت و ارتباط خانوادگی

مشخصات شناسنامه نوزاد

کد پستی ۱۰ رقمی و آدرس کامل محل سکونت

دریافت کد رهگیری ۱۰ رقمی از سامانه تسهیلات وام فرزند

مدارک لازم برای ارائه به بانک

پس از ثبت نام اینترنتی، متقاضیان باید مدارک زیر را به بانک ارائه دهند:

اصل کارت ملی و شناسنامه پدر و مادر نوزاد به همراه کپی آنها

اصل شناسنامه نوزاد و فتوکپی از تمام صفحات آن

فتوکپی کارت ملی و شناسنامه ضامن

ارائه یک فقره سفته

شرایط ضامنین وام فرزندآوری:

بانک‌ها پس از اعتبارسنجی متقاضیان، در صورت نیاز به ضامن، شرایط زیر را می‌پذیرند:

حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها به عنوان ضمانت پذیرفته می‌شود.

یا تنها یک فقره سفته و یک نفر ضامن برای پرداخت تسهیلات قبول می‌شود.

شرایط اقساط وام فرزندآوری:

دوره بازپرداخت تسهیلات فرزندآوری با توجه به انتخاب متقاضی ۳۶، ۴۸، ۶۰، ۷۲ و ۸۴ ماهه محاسبه می‌شود. این وام با سود ۴ درصد سالانه به متقاضیان ارائه می‌شود. طبیعی است که مبلغ اقساط وام براساس مدت زمان بازپرداخت و مبلغ وام متغیر خواهد بود.

نحوه محاسبه اقساط و کارمزد وام فرزندآوری

بانک‌ها معمولاً کارمزد تسهیلات را به دو روش از متقاضیان دریافت می‌کنند:

۱. روش اضافه شدن کارمزد ماهانه به اقساط

در این روش، بانک کارمزد کل تسهیلات را به صورت ماهانه و بر روی اقساط دریافت می‌کند. سود سالانه وام به صورت ماهانه محاسبه شده و به مبلغ اقساط ماهانه اضافه می‌شود.

نحوه محاسبه:

مبلغ سود سالانه = مبلغ وام × ۴٪

مبلغ سود ماهانه = مبلغ سود سالانه / ۱۲

اقساط ماهانه نهایی = (مبلغ وام + کل مبلغ سود) / تعداد ماه‌های بازپرداخت

مزایا:

پرداخت مبلغ ثابت و مشخص ماهانه

برنامه ریزی مالی آسان‌تر

بازپرداخت تدریجی وام

نکات:

مجموع سود پرداختی ممکن است بیشتر از روش نزولی باشد

پرداخت اقساط به صورت ماهانه و یکسان انجام می‌شود

۲. روش کارمزد نزولی و سالانه به صورت یکجا

در این روش، بانک کارمزد سالانه تسهیلات را در ابتدای سال دریافت کرده و مابقی تسهیلات را در اقساط ماهیانه دریافت می‌کند.

نحوه محاسبه:

سود سال اول = مبلغ وام × ۴٪

سود سال دوم = (مبلغ وام – اقساط پرداخت شده) × ۴٪

کل سود = مجموع سود سال‌های مختلف

اقساط ماهانه = (مبلغ وام + کل سود) / تعداد ماه‌های بازپرداخت

ویژگی‌ها:

سود بر مبنای مبلغ باقی مانده وام محاسبه می‌شود

مبلغ سود با گذشت زمان کاهش می‌یابد

مجموع سود پرداختی کمتر از روش اول است

چطور وام ازدواج و فرزندآوری بگیریم؟

فرآیند ثبت نام وام ازدواج از طریق سامانه بانک مرکزی به آدرس ve.cbi.ir می‌باشد که برای انجام سریع‌تر این کار می‌توانید از ربات وام ازدواج وام نویس به آدرس vamnevis.com استفاده نمایید. وام فرزندآوری از طریق سامانه بانک مرکزی به آدرس ve.cbi.ir/VC/DefaultVC.aspx انجام می‌شود. متقاضیان برای آغاز کار باید با وارد کردن «کد ملی»، «شماره شبای حساب بانکی» و «تاریخ ازدواج» در این سامانه ثبت‌نام اولیه را انجام دهند.

توجه داشته باشید که شرط اصلی برای وام فرزندآوری، دریافت وام ازدواج است، بنابراین زوجینی که هنوز این مرحله را تکمیل نکرده‌اند، می‌بایست ابتدا نسبت به ثبت درخواست وام ازدواج اقدام نمایند. برای مشاهده ضوابط بانک مرکزی اینجا کلیک کنید.

پس از ثبت اطلاعات، درخواست شما مراحل اعتبارسنجی و بررسی توسط بانک عامل را طی می‌کند. پس از دریافت تأییدیه اولیه، نیاز است تا با در دست داشتن اصل مدارک هویتی (شناسنامه و کارت ملی)، سند ازدواج و همچنین کد رهگیری (که از سامانه دریافت می‌کنید) به شعبه مورد نظر مراجعه کنید تا فرآیند احراز هویت و نهایی شدن وام انجام شود.

جمع بندی

ثبت نام وام فرزندآوری فرصت مناسبی برای خانواده‌های جوان است تا با استفاده از تسهیلات مالی با بهره پایین، هزینه‌های مرتبط با فرزندآوری را مدیریت کنند. با توجه به دو روش مختلف محاسبه اقساط، متقاضیان می‌توانند با در نظر گرفتن شرایط مالی خود، مناسب‌ترین روش بازپرداخت را انتخاب کنند.

توصیه می‌شود قبل از اقدام به ثبت نام وام فرزندآوری، تمامی شرایط و مدارک مورد نیاز را به دقت مطالعه کرده و در صورت نیاز با کارشناسان مالی مشورت کنید. همچنین می‌توانید از طریق سامانه‌های الکترونیکی بانک‌ها، شبیه سازی های مختلف محاسبه اقساط را بررسی و بهترین گزینه را انتخاب کنید.

با برنامه ریزی دقیق و انتخاب مناسب‌ترین روش بازپرداخت، می‌توانید از این تسهیلات به بهترین شکل ممکن استفاده کرده و بار مالی ناشی از فرزندآوری را به صورت مدیریت شده جلو ببرید.

