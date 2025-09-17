به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سراج دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در ادامه برنامه‌های کاری خود در شصتمین شورای حقوق بشر سازمان ملل با گیلبرت. اف.هونگبو مدیرکل سازمان بین‌المللی کار(ILO) دیدار کرد.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در این دیدار اقدامات ایران در حمایت‌های قانونی و ارتقای زندگی کارگران و خانواده‌های آن‌ها را تشریح کرد.

وی تحریم‌های ظالمانه بیش از ۴۰ ساله آمریکا و غرب را عامل اصلی رنج معیشتی میلیون‌ها کارگر و کارفرمای ایرانی دانست و افزود: «در آخرین اقدام ضد انسانی، شاهد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به ایران از سوی آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی بودیم که منجر به شهادت بیش از ۱۰۰۰ شهروند بی‌گناه، اعم از زنان و کودکان و حتی کارگران شد.

دبیر ستاد حقوق بشرایران گفت: در طی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران، بسیاری از کسب و کارها دچار خسارت و آسیب شد و به دلیل تعطیلی بخشی از بنگاه‌های اقتصادی به اقتصاد خانواده‌ها بویژه کارگران آسیب جدی وارد شد.

رئیس هیئت ایرانی حاضر در شصتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ضمن انتقاد از محرومیت ایران از کمک‌های فنی، مشاوره‌ای و آموزشی این سازمان بین‌المللی کار، خواستار اقدامات جبرانی بیشتر از سوی ILO شد.

دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد: ما از ILO به عنوان یک سازمان تخصصی انتظار داریم بررسی پرونده‌ها کاملاً غیرسیاسی و حرفه‌ای باشد.»

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه با رد برخی از ادعاهای سیاسی که در مورد برخی افراد خاص مطرح می‌شود، توضیحات مبسوطی درباره روند پرونده‌های قضایی در دستگاه قضایی ایران ارائه و برا استقلال قضات در رسیدگی به پرونده‌ها تاکید کرد.

سراج با اشاره به موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست رئیس قوه قضائیه برای عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان و گستردگی این عفو معیاری گفت: این عفو جلوه‌ای از رأفت اسلامی و نگاه انسانی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران به محکومان است و ثمرات گسترده اجتماعی به همراه دارد؛ ازجمله کاهش جمعیت کیفری؛ همچنین بازگشت زندانیان به خانواده‌ها باعث تقویت حلقه‌های حمایتی می‌شود.

وی افزود: عفو معیاری اخیر شامل طیف گسترده‌ای از زندانیان از جمله کارگرانی که به دلایل مختلف مرتکب جرم شده‌اند، می‌شود.

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به وضعیت اسفناک کارگران و کسب‌وکار غزه از سازمان بین‌المللی کار خواست تا اقدامات جدی‌تری در رابطه با حمایت از مردم مظلوم غزه انجام دهد.

آقای گیلبرت. اف.هونگبو در این دیدار ضمن ابراز تأسف از تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران، پاسخ مشروع به این تجاوز را حق ایران دانست.

وی همچنین از حضور هیئت ایرانی متشکل از نمایندگان سه قوه را فرصت مناسبی برای گسترش همکاری‌های و تعامل با این سازمان بین‌المللی کار دانست.

گیلبرت در این دیدار گزارشی از اقدامات سازمان بین‌المللی کار در رابطه با حمایت از کارگران در غزه ارائه و تاکید کرد که مسئه غزه در دستور کار این سازمان قرار دارد.

بحرینی، سفیر و نماینده دائم ایران در ژنو، سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و ودیعتی، مدیرکل حقوق بشر وزارت امور خارجه در این دیدار حضور داشتند.

در این دیدار طرفین نسبت به توسعه روابط بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان بین‌المللی کار اعلام آمادگی کردند.