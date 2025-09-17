اهمیت مواد شیمیایی در تصفیه آب صنایع

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مواد شیمیایی در سیستم‌های تصفیه وظایفی مانند ته نشینی ذرات معلق، حذف رنگ و کدورت، بهبود جداسازی روغن و جامدات و کمک به آبگیری لجن را بر عهده دارند. دو گروه شناخته شده که در بسیاری از صنایع کاربرد وسیع دارند عبارت اند از پلی آلومینیوم کلراید (PAC) به عنوان منعقدکننده و پلی اکریل آمید (PAM) به عنوان فلوکولانت یا لخته ساز پلیمیری. ترکیب مناسب این دو در اغلب واحدهای تصفیه، کارایی حذف ذرات ریز و کدورت را بسیار افزایش می‌دهد.

معمولاً در فرایند تصفیه آب صنعتی، ابتدا از منعقدکننده (PAC) برای خنثی سازی بار الکتریکی ذرات کلوئیدی استفاده می‌شود تا ذرات ریز به یکدیگر نزدیک شوند؛ این مرحله را انعقاد (Coagulation) می‌نامند. سپس، فلوکولانت (PAM) به مخلوط اضافه می‌شود تا با ایجاد پیوندهای پلیمری، این ذرات نزدیک شده را به لخته‌های بزرگ و سنگین تبدیل کند؛ این مرحله نیز لخته سازی (Flocculation) نام دارد و باعث ته نشینی سریع‌تر و شفافیت بهتر آب می‌شود.

پلی آلومینیوم کلراید (PAC)؛ منعقدکننده و پاک کننده ذرات

پلی آلومینیوم کلراید هایمکس باعث تجمیع و خنثی سازی بار ذرات کلوئیدی می‌شود. مزیت‌های رایج PAC عبارت اند از: تولید لجن کمتر نسبت به برخی منعقدکننده‌ های سنتی، عملکرد در محدوده pH گسترده و سرعت تأثیرگذاری بالا. به همین دلیل PAC در صنایع مختلف از جمله کارخانجات سنگ، معدن، فولاد و تصفیه‌ خانه‌ های شهری کاربرد گسترده دارد. (مشاهده اطلاعات بیشتر)

پلی اکریل آمید (PAM) — فلوکولانت و کمک ته نشینی

پلی اکریل آمید هایمکس یک پلیمر آلی است که با ایجاد پیوند بین ذرات معلق، لخته‌هایی بزرگ و پایدار می‌سازد. این پلیمر بسته به ماهیت یونی خود به سه دسته آن‌ یونی (Anionic)، کاتیونی (Cationic) و غیر یونی (Non-ionic) تقسیم می‌شود. نوع آن یونی در صنایع معدنی و سنگ و نوع کاتیونی در تصفیه لجن‌های بیولوژیکی (فاضلاب) کاربرد بیشتری دارند.

PAM به ویژه در مواردی که ذرات بسیار ریز یا کلوئیدی هستند (مثل پساب برش سنگ یا پساب‌های معدنی) تاثیر چشمگیری دارد. علاوه بر تصفیه، در برخی کاربردها PAM به عنوان کمک در فرایند آب‌گیری (dewatering) لجن نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. (مشاهده اطلاعات بیشتر)

کاربرد تصفیه آب در کارخانجات سنگ

در کارخانجات سنگ و فرآوری اسلب و کوپ، یکی از چالش‌های اصلی، حذف ذرات معلق حاصل از برش، سنگ زنی و شست و شو است. در این واحدها:

PAC برای ته نشینی ذرات سنگی و کاهش کدورت آب گردش کار استفاده می‌شود.

PAM برای اتصال ذرات بسیار ریز و تسهیل فرایند آبگیری و جداسازی جامدات از آب مصرفی کاربرد دارد.

نتیجه صحیح به کارگیری این ترکیب‌ها، بازچرخانی آب، کاهش مصرف آب تازه، کاهش هزینه‌های مدیریت لجن و بهبود کیفیت آب برگشتی به چرخه تولید است.

اصطلاحات و نام‌های رایج PAM-PAC در صنایع مختلف

(برای هر صنعت: نام معمولی محصول + نقش / کاربرد کوتاه)

فولاد

PAC: «منعقدکننده» یا «پک (PAC)» — حذف ذرات معلق از آب خنک کننده و بویلر.

PAM: «فلوکولانت» یا «پلیمر لخته ساز» — تسریع ته نشینی و کمک آب‌ گیری لجن.

نساجی و رنگرزی

PAC: «منعقدکننده» — حذف رنگ و ترکیبات آلی.

PAM: «کمک منعقدکننده / فلوکولانت» — بهبود شفافیت و جداسازی رنگدانه ها.

کاغذسازی

PAC: «منعقدکننده» — کاهش کدورت و کنترل مواد معلق.

PAM: «پلی الکترولیت» یا «نگهدارنده فیبر» — افزایش بازیافت آب، بهبود کیفیت فیبر و کمک به آبگیری.

معدن و استخراج مواد معدنی

PAC: «منعقدکننده» — کمک به ته نشینی ذرات معدنی.

PAM: «پلیمر آبگیری / دواترینگ اید» — تسهیل آب گیری لجن و کاهش هدررفت.

صنایع سنگ (کارخانجات سنگ و سنگبری)

PAC: «منعقدکننده (پک)» — ته نشینی ذرات برشی و کاهش کدورت.

PAM: «فلوکولانت / پلیمر ته نشینی» — اتصال ذرات ریز و کمک به بازیافت آب برش.

تصفیه خانه‌های شهری و آب آشامیدنی

PAC: «پلی آلومینیوم کلراید» یا «منعقد کننده» — حذف مواد معلق و رنگ.

PAM: در فرآیندهای آب گیری لجن در مراحل پایانی کاربرد گسترده دارد و به طور مستقیم برای تصفیه آب آشامیدنی به تنهایی استفاده نمی‌شود.

صنایع غذایی و دارویی

PAC: «منعقدکننده» با دقت کنترل شده — حذف ذرات و شفاف سازی.

PAM: در گریدها و شکل‌های مخصوص با خلوص لازم و منطبق بر استانداردهای سختگیرانه، برای جداسازی و بازیافت آب استفاده می‌شود.

سخن پایانی

پلی آلومینیوم کلراید و پلی اکریل آمید هایمکس دو نقطهٔ کلیدی در طراحی سیستم‌های تصفیه صنعتی محسوب می‌شوند. در کارخانجات سنگ و سایر صنایع دارای ذرات ریز، ترکیب مناسب این دو ماده می‌تواند مصرف آب را کاهش دهد، هزینه‌های دفع لجن را پایین بیاورد و کیفیت آب برگشتی را بهبود دهد. در بازار داخل محصولات متنوعی از برندهای مختلف از جمله هایمکس عرضه می‌شوند که به‌صورت عمومی برای کاربردهای صنعتی شناخته شده‌اند.

