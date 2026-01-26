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۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۲۷

 موج گسترده قطعی برق بیش از ۸۰۰ هزار مشترک در آمریکا 

 موج گسترده قطعی برق بیش از ۸۰۰ هزار مشترک در آمریکا 

گزارش لحظه‌ای شرکت‌های توزیع نیرو در آمریکا نشان می‌دهد که هم اکنون برق صدها هزار نفر به خصوص در ایالت‌های جنوب شرقی آمریکا به طور کامل قطع شده است. 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پاوراوتج، گزارش شرکت‌های توزیع نیرو در آمریکا نشان می‌دهد که هم اکنون برق صدها هزار مشترک در ایالت‌های جنوب شرقی آمریکا از جمله تنسی، میسی‌سی‌پی، لوئیزیانا، تگزاس و کنتاکی به طور کامل قطع شده است.

اوضاع در تنسی، می سی سی پی و لوئیزیانا در شرایط قرمز قرار دارد و به ترتیب ۲۵۶ هزار، ۱۵۶ هزار و ۱۲۲ هزار مشترک در این ایالت‌ها هم اکنون در خاموشی کامل به سر می‌برند.

آمار ارائه شده از سوی شرکت‌های توزیع نیرو در آمریکا همچنین نشان می‌دهد که هم اکنون در مجموع برق بیش از ۸۳۲ هزار مشترک در سراسر آمریکا قطع است.

اصلی‌ترین دلیل بروز قطعی برق با این حجم گسترده طوفان و یخبندان در مناطق جنوب شرقی آمریکاست.

از دیگر ایالت‌های آمریکا که برق ده‌ها هزار مشترک در آنها قطع شده و هنوز وصل نشده است می‌توان به کارولینای جنوبی، جورجیا و کارولینای شمالی اشاره کرد.

کد مطلب 6731931
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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