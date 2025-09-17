دریافت 11 MB
کد خبر 6592427
  1. فیلم
  2. جامعه
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۹

روایت سارقان مسلح از لحظه دستگیری در عملیات پلیس وردیج

روایت سارقان مسلح از لحظه دستگیری در عملیات پلیس وردیج

دو سارق مسلح که در منطقه وردیج تهران دستگیر شدند، جزئیات لحظه دستگیری خود را تشریح کردند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید