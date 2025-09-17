بیش از ۸ هزار واحد مسکونی تهران وارد طرح تفکیک پسماند از مبدأ شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن قضاتلو مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، با اشاره به جزئیات اجرای طرح تفکیک از مبدأ گفت: هم‌اکنون چند مسیر برای مشارکت شهروندان پیش‌بینی شده است؛ نخست از طریق سامانه «شهرزاد» که مردم از آن مطلع هستند و درخواست‌های خود را ثبت می‌کنند، دوم مراجعه به غرف بازیافت که در نقاط پرتردد شهر مستقر هستند و ساعات فعالیت آن‌ها افزایش یافته و حتی در روزهای پنجشنبه و جمعه نیز فعال هستند. علاوه بر این، در معابر منتخب مخازن ویژه جمع‌آوری پسماند خشک جانمایی شده تا شهروندانی که امکان مراجعه به غرف یا استفاده از سامانه شهرزاد را ندارند بتوانند پسماند خشک خود را به این مخازن منتقل کنند.

قضاتلو افزود: این مخازن ویژه به صورت پایلوت در مناطقی شامل ۱، ۴، ۷، ۸ و ۲۲ مستقر شده و به تدریج در دیگر مناطق نیز با شناسایی معابر منتخب توسط شهرداران نواحی توسعه می‌یابد. همچنین برای مجتمع‌های مسکونی، اداری و تجاری برنامه ویژه‌ای در حال اجراست. به گفته او، مجتمع‌های بالای ۱۰۰ واحد در اولویت هستند به گونه‌ای که مخازن پسماند خشک متناسب با نیاز آن‌ها تأمین می‌شود تا فرآیند تفکیک در داخل مجموعه انجام گیرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند خاطرنشان کرد: هدف این است که با سرعت و جدیت طی ماه‌های آینده مجتمع‌های بالای ۱۰۰ واحد پوشش داده شوند و تا پایان سال مجتمع‌های بالای ۵۰ واحد نیز در طرح قرار گیرند.

وی تأکید کرد: با این اقدام، فرآیند جمع‌آوری پسماند خشک تسهیل می‌شود و علاوه بر اکیپ‌های جمع‌آوری درب منازل، گروه‌های ویژه‌ای نیز در مجتمع‌های مسکونی و تجاری فعالیت خواهند کرد تا پسماند خشک پیش از ورود به مخازن عمومی سطح شهر جمع‌آوری شود. این اقدام به کاهش پدیده زباله‌گردی نیز کمک خواهد کرد.

قضاتلو با اشاره به میزان پیشرفت طرح گفت: خوشبختانه درصد تفکیک از مبدأ در شهر تهران از حدود یک درصد در گذشته به حدود بیش از ۵ درصد در حال حاضر افزایش یافته است.

وی افزود: با اجرای این طرح تحولی و ورود مجتمع‌های مسکونی، درصد تفکیک روز به روز در حال افزایش است و تاکنون بیش از ۸ هزار واحد مسکونی، اداری و تجاری با سازمان مدیریت پسماند تفاهمنامه همکاری امضا کرده‌اند.

وی ادامه داد: در مجتمع‌هایی که مخازن ویژه نصب می‌شود، به مرور مخازن مازاد مورد جانمایی مجدد قرار خواهند گرفت. این امر علاوه بر کاهش حجم زباله در سطح شهر، موجب بهبود منظر شهری و کاهش مشکلاتی همچون حضور حیوانات موذی خواهد شد. به گفته او، هم‌اکنون آمار دقیق از تعداد مجتمع‌های تحت پوشش در دست تکمیل است اما عملیات به‌طور مستمر در حال اجراست.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند در پایان بر اهمیت مشارکت شهروندان تأکید کرد و گفت: هیچیک از این اقدامات بدون همکاری مردم به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.