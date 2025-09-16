«لمس» از ۲ مهر در تماشاخانه هیلاج

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «لمس» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا تاجیک از ۲ مهر در سالن هیلاج روی صحنه می‌رود.

در این نمایش مرتضی کوهی، ملیحه مقیمی اسفند آبادی، ضحا رجایی فر، رومینا نیک اندیش، مهدی هاشم آبادی، طاهره غفاری، نریمان شامانی، پرهام کیانی به ایفای نقش می‌پردازند و در آخرین روزهای تمرین و آماده سازی اجرا به سر می‌برند.

تاجیک تهیه کنندگی نمایش «لمس» را نیز به عهده دارد و ملیحه مقیمی اسفندآبادی نیز به عنوان مشاور کارگردان در این پروژه حضور دارد.

این نمایش کاری از دپارتمان گروه فرهنگی و هنری تئاتر خاک با سرپرستی مهدی مقیمی اسفند آبادی است و محسن صفری به عنوان مدیر تولید با این پروژه همکاری دارد. دستیاران کارگردان فاطمه تقی نژاد، خورشید شایان فر، امیرمحمد رشاد هستند.

گروه طراحان متشکل از میثم نویریان طراحی صحنه، سارینا شاد طراحی حرکت، سما مقیمی طراحی لباس و علیرضا رمضانی آهنگساز، است.

عوامل این نمایش عبارتند از اقلام تبلیغاتی حامد فرهی، طراحی تیزر و موشن گرافیک مهدی هاشم آبادی، ساخت دکور حسین طاهربخش و گریم هستی حیدری.

دیگر عوامل این نمایش را اتاق فرمان امیرمحمد رشاد، طراح نور علیرضا تاجیک، دوخت لباس صوفیا صیدی و سما مقیمی، مدیر صحنه محمد رضا مقیمی اسفند آبادی، عوامل صحنه سبحان عباسی، محمد حسین رئیسی، محمدرضا مقیمی و مدیر روابط عمومی و تبلیغات زهرا شایان‌فر تشکیل می‌دهند.

نمایش «لمس» از ۲ مهر ساعت ۱۹:۳۰ در تماشاخانه هیلاج اجرای خود را آغاز می کند و پیش فروش بلیت سه روز اول اجرای این نمایش با تخفیف آغاز شده است.