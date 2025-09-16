انتشار فراخوان جشنواره ملی فیلم و تئاتر «لوتوس»

به گزارش روابط عمومی جشنواره ملی فیلم و تئاتر «لوتوس»، نخستین دوره این رویداد (جایزه پروین اعتصامی) فراخوان خود را منتشر کرد.
این رویداد هنری به دبیری مازیار رضاخانی در زمستان ۱۴۰۴ در جزیره کیش برگزار میشود.
جشنواره «لوتوس» نخستین جشنواره ملی با موضوع توانمندسازی زنان است و با هدف قدردانی از هنرمندان زن و نیز مردانی که در آثار خود به مسائل زنان جامعه پرداختهاند، طراحی شده است.
موضوعات این جشنواره شامل نقش زنان در تحکیم بنیان خانواده، تربیت نسلها، کاهش فاصله بیننسلی و ایجاد همگرایی اجتماعی، هویتسازی با الگوی ایرانی، کاهش آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد و بزهکاری و همچنین استقلال فردی زنان در انتخابهای مهم زندگی است.
این جشنواره در دو بخش سینما و تئاتر برگزار میشود. در بخش سینما، آثار در قالبهای مختلف داستانی، مستند، پویانمایی و تجربی به رقابت میپردازند. همچنین بخش تئاتر در نخستین دوره بهصورت دعوتی برگزار میشود.
از جمله جوایز ویژه جشنواره میتوان به جایزه بزرگ لوتوس (به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان برای حمایت از ساخت اثر بعدی هنرمند)، جایزه «طوبی»، جایزه «ترمه»، جایزه «چشمه»، جایزه «خلیج فارس» و نیز تندیس زرین نقش مردان در حمایت از زنان اشاره کرد.
علاقهمندان میتوانند با مراجعه به سایت رسمی جشنواره فرم ثبتنام را تکمیل و آثار خود را بارگذاری کنند. مهلت ارسال آثار تا ۲۰ آبان ۱۴۰۴ تعیین شده است.
فایل فراخوان جشنواره را اینجا مشاهده کنید.
نظر شما