جمیل حمیدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک سایت فسیلی با ارزش علمی بالا در محدوده روستای قشلاق جوب، واقع در شهرستان دهگلان، شناسایی شده و مراحل اولیه مطالعات تخصصی آن آغاز شده است.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان دهگلا گفت: محوطهای که به عنوان سایت فسیلی قوچم اسلمرز شناخته میشود، یکی از ظرفیتهای بالقوه و منحصر بهفرد استان در حوزه زمینشناسی و تاریخ طبیعی است و میتواند اطلاعات ارزشمندی از گذشتههای دور زمینشناسی، بهویژه دوره میوسن، ارائه دهد.
وی با اشاره به روند اجرایی این پروژه افزود: با پیگیری اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان و انعقاد قراردادی با دانشگاه زنجان، گروهی از متخصصان زمینشناسی این دانشگاه به سرپرستی دکتر مجید میرزایی طی یک مأموریت علمی شش روزه در محل حاضر شده و عملیات برداشت نمونهها را زیر نظر کارشناسان این اداره انجام دادند.
به گفته حمیدی، این فعالیتها با رعایت اصول علمی و زیستمحیطی، و با حداقل مداخله در محیط طبیعی انجام گرفته است. او تأکید کرد که اداره محیط زیست دهگلان در تمام مراحل به عنوان ناظر محلی حضور فعال داشته و بر روند کار نظارت مستمر داشته است.
رئیس اداره محیط زیست دهگلان در ادامه از اهمیت نتایج اولیه این مطالعات سخن گفت و اظهار داشت: بر اساس گزارش اولیه تیم علمی، نمونههای برداشتشده متعلق به گونههایی چون اسبهای سهانگشتی و گاوسانان متعلق به دوره میوسن پسین هستند که قدمتی بین ۷ تا ۸ میلیون سال دارند.
وی افزود: با توجه به ارزش تاریخی و علمی بالای این محوطه، پیگیر هستیم تا پس از تکمیل مطالعات و تأیید مراجع ذیربط، این سایت به عنوان یک «اثر طبیعی ملی» ثبت شود؛ اقدامی که میتواند نقش مهمی در حفاظت از میراث طبیعی استان و توسعه مطالعات علمی ایفا کند.
حمیدی در پایان بر ادامه همکاری با تیم تحقیقاتی دانشگاه زنجان تأکید کرد و گفت: ما آمادهایم تا در زمینه تعیین حریم حفاظتی، تهیه مستندات علمی و معرفی رسمی این محوطه به سازمانهای مرتبط، اقدامات لازم را انجام دهیم تا زمینه بهرهبرداری پژوهشی بلندمدت از این ظرفیت ارزشمند فراهم شود.
